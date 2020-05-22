一擊即中多謝前妻　張達明愛喺片場嘻嘻哈哈

藝人張達明一擊即中首次提名即獲得金像獎最佳男配角，可惜，因疫情關係，令他無法上台感謝一班曾幫過他的人，令美事留下遺憾，在眾多要感謝的人當中，達明最想多謝的人是跟他相愛27載但未能走到最後的前妻何念慈：「全靠佢一路以嚟鼓勵，我先可以成功！」

前妻依然佔有重要位置

張達明與前妻何念慈拍拖12年於2001年結婚，2016年患重病的達明因不想拖累對方而決定離婚，並把價值千萬的寓所留給太太與一對子女，自己過着獨居生活，雖然夫妻緣盡，但對達明來說，前妻依然在他心目中佔有很重要的位置……

一覺醒來知道「得咗」

他接受東網專訪時說，得悉奪獎後，最想多謝的人就是前妻：「呢件事（指奪獎）係我人生中一件幾重要嘅事，我一路諗邊個最幫到我成就呢件事呢？我覺得一定要多謝嘅，係我以前嘅太太何念慈，我呢幾廿年做過好多嘢，所有工作嘅成功，都係得到佢支持，畀我鼓勵，我先可以做到，所以我最想講多謝嘅人係佢！」問會否將個獎座送畀前妻？他回答：「佢都未必會要，可能會話擺喺我屋企會靚啲、好啲。」由於不想令自己太緊張，達明沒有看頒獎禮直播，當時在家睡着了，一覺醒來，看到手機有大量短訊留言，就知自己「得咗」。

感謝King Sir發哥鎮宇

得獎後亦有有向兩位恩師鍾景輝（King Sir）、毛俊輝以及曾於劇集飾演他「爸爸」的修哥（胡楓）報喜，談到要多謝的人，除了「重點人物」前妻外，達明說：「仲有幫我做頸椎治療嘅蔡醫師一家，佢令我似番個人敢去工作，當然仲有周潤發、吳鎮宇。」

愛與青雲小春子華吹水

這個獎項雖然不是「影帝」大獎，但對曾患重病的達明而言，意義相當之大，令他有勇氣拍更多電影：「呢個獎好重要，令我會夠膽拍多啲戲，希望多啲老闆會畀機會我，我想拍多啲戲嘅原因，唔係因為錢，係想撞番啲老友，好似劉青雲、陳小春、黃子華咁……大家一齊喺片場嘻嘻哈哈嘅日子，希望可以再次發生。」

點名讚周冬雨王梓軒

談到圈中不少新演員，達明最想跟誰合作？他笑言：「其實周冬雨拍《七月與安生》嘅時候，我都已經好留意佢，佢唔係靠外型，係一個好有獨特氣質嘅演員，除此之外，仲有Juju（陳鈺芸）同王梓軒，Juju好打得，我好少見一個女藝人咁抽得，好犀利！王梓軒就因為我睇咗音樂劇《利瑪竇》，佢演呢個劇好落力，演得、唱得，仲能夠喺現場彈琴，表現非常之好。」

場地提供：HAKU@Harbout City