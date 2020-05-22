掟煲留番個蓋　洪卓立搵對狗過橋見湯怡

英皇歌手洪卓立（Ken）宣傳新歌《無他》，談及與拍拖11年的湯怡分手後零緋聞，問可有女追求者？他說：「梗係有少少嘅，圈內圈外人都，係有少少心動，但發覺感覺唔係咁啱，咪盡量溫柔地拒絕，無謂畀個假希望人，亦唔想逼自己。（女方咪好失望？）有100個（女仔）追我，咁我點？」

Ken坦言不抗拒拍拖，但最緊要有Feel，還要愛小動物及喜歡旅行，樣靚更好，不過最忌長氣：「鍾舒漫係個好好嘅女仔，但我頂唔順佢長氣過我阿媽，本來兩分鐘嘅嘢可以講10分鐘。（舊愛好長氣？）佢唔係。」

湯怡似乎最合乎Ken的女友條件，問可會復合？他反應奇大叫了一聲：「嘩！不嬲都有無限可能性，都過咗年幾，大家睇法唔同都唔出奇，不過依家做嘢先。（佢仲係你鍾意類型？）都係，感覺佢仲係咁善良，冇變，只係變靚咗。」

當年他失戀時，曾傷心到在傳媒面前痛哭，盛傳湯怡有負他，但Ken至今仍為舊愛護航：「我哋分手原因唔係三言兩言可以講明白，總之肯定唔係啲蠱惑嘢或咩貪慕虛榮。」並將「罪名」攬上身：「係我貪慕虛榮！」

原來Ken仍有和舊愛有見面，皆因彼此有對「仔女」：「佢開工時唔得閒，就交一對狗狗畀我照顧，因為兩隻狗自細一齊長大，唔想佢哋分開，所以主力由佢照顧。」