參演馬田史高西斯新片　劉晨芝：點死都要死返去拍

歌手劉晨芝到新城宣傳新歌《幸福的眼淚》，曾經在美國出過6張英文碟的她，原來出道以來未曾唱過國語歌，而且這首是慢歌，更是第一次，極富挑戰性。她說：「慣咗唱英文歌，國語發音對我嚟講有啲難度，今次首歌是由周杰倫御用作詞人方文山負責。」

有份參演大導演馬田史高西斯新戲的劉晨芝，3月時因有臨時演員確疹新冠肺炎而暫停，她說剛收到通知，6月將返回洛杉磯入組：「我好驚嘅，爹哋媽咪話美國疫情仲好嚴重，我話冇法，馬田史高西斯嘅戲，點死都要死返去拍。」

她諮詢過相關部門，持美國籍返美可能無需隔離，不過考慮到拍完後，7月返港又要隔離14天時心情十分矛盾，她說：「啱啱先喺香港隔離完，自行隔離咗三個禮拜，超過14日安全啲，如果7月拍完返香港又要隔離多次，我驚我精神錯亂，我一個人住，垃圾都要搵人幫我掉，寵物都冇。」

問留美等疫情完結才返港？，她說：「係可以，不過美國邊度都唔去得，好多餐廳唔可以坐低食飯，加州更加緊慎，唔係必要出去可以畀告票你，等如真坐監。」她說知道美國防疫物資短缺，會預一箱行李載口罩返美，供屋企人及朋友使用。