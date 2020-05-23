東方日報C1：高聖遠狠刪蜜照周迅隨時宣布離婚

內地女星周迅2014年下嫁美籍華裔演員高聖遠，惟婚後兩年便開始傳出分居和離婚消息，兩人疑因未達成資產分配協議，故一直未公開婚姻狀況。不過，據知他們已達成協議，日內會公布離婚消息，高聖遠終有所行動，在社交網刪走與周迅的合照！

現年45歲的周迅，與50歲的美籍華裔演員高聖遠於2014年拉埋天窗，並在杭州一個活動上交換婚戒，哄動一時。雖然相戀一年就結婚，但他們人前表現恩愛，不時出雙入對，惟兩年後就開始傳出婚姻亮紅燈。高聖遠自2017年公開現身周迅的生日派對後，就未有再合體公開露面，加上他們在社交網上零互動，即被指分居及離婚。有關消息傳足多年，近年甚至指愛夜蒲的高聖遠曾與一名同性友人關係密切，周迅亦與年輕22歲的王菲女兒竇靖童相當投契，私生活備受關注，今年4月有指高聖遠提出離婚。

傳婚後兩年鬧分居

有傳高聖遠婚後兩年已向周迅提出分居，惟遲遲未正式離婚，主要原因是財產分配問題相當複雜。兩人當初沒有簽下婚前協議，貴為多料影后的周迅在亞洲市場知名度高，吸金力強，身家傳高達8億人民幣，基於她不願支付男方提出的財產分配要求，故一直未達成離婚協議，但據知他們最近終於達成共識，估計將於日內正式公布離婚消息。

雙方對離婚有共識，故高聖遠亦有所行動，在社交網高調刪除周迅的照片。翻查其社交網，與以往的截圖對比，發現兩人合照統統消失，一張不留。而他最新上載的單人自拍照中，透露自己在郊外自我隔離，令人揣測夫妻關係有異，令「分訊」更言之鑿鑿。

女尊男卑差距大

兩人的婚姻一直被指是「女尊男卑」，17歲就出道的周迅發展一帆風順，演藝事業達到巔峰，是內地當紅花旦，人氣和收入同樣高企。反觀高聖遠憑一張混血兒帥哥臉在美國打滾，雖曾演出《CSI犯罪現場》、《芝加哥警署》及《姣妹日記》等影視作品，但論名氣和財力，與周迅仍有一段距離。亦有指語言不通是雙方相處的最大要害，加上他們因工作關係不時四圍飛，聚少離多令感情變淡，成為致命傷。

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