見偶像興奮　唐韋琪爆當年抄襲倪詩蓓打扮

「兒歌天后」唐韋琪（Vikki）抱着愛犬現身新城電台接受倪詩蓓訪問，Vikki自爆自小便很喜歡倪詩蓓，當何婉盈告知倪詩蓓想訪問她時，甚為興奮，她說：「讀書年代成日買少女刊物，最後幾頁小說有一個模特兒成日出現，就係詩蓓，所以對呢個女仔好有印象，我嗰時仲跟佢剪劉海，梗係唔夠佢腳長又唔夠佢靚女啦！同佢通電話時，我直接話畀佢聽我當年好鍾意睇佢。」

Vikki大讚詩蓓年輕時十足日系女生，懂打扮樣子又甜美，她會剪下詩蓓的造型出來跟着畫畫：「我會抄襲佢着衫，我對畫畫嘅興趣就係咁磿練出嚟，我鍾意畫畫同時裝，成日諗如果我有佢咁好身形就好啦！不過事與願違，我走咗去唱歌。」在節目中，Vikki會獻唱《甜甜廿四味》，兩人還即場合作做一個短篇故事，她一人分飾三位女兒的角色，而倪詩蓓則扮惡魔女巫。

提到疫情下，Vikki做好準備，練歌、搞舞台劇和歌劇，宣揚正能量，她說：「我認為藝術可以令大家表達唔同心態，可以拉近人嘅距離，解決緊張氣氛，冇咗唔互信感覺，疫情下好多人唔信任你，大家互相懷疑，就算以前好好朋友都唔信你，甚至唔見面，人與人變得冷漠。」早前她與旗下新人張若希合唱抗疫歌，也是宣揚正能量方法，並透露若希第三首作品將面世。