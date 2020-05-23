有Feel乜都得！黎紀君橫越地球送上門

歌手周柏豪、連詩雅的師妹黎紀君（Christy）當年讀女校，甚少接觸異性，直至在一次聯校合唱團活動上，終於接觸男仔，才開始拍拖，她自爆初戀發生於中三：「我哋喺聯校活動識嘅，真係好純真，仲好記得佢覆我訊息覆得好快，呢樣我好鍾意，覺得呢個男仔幾好吖，咁就一齊咗好簡單。其實當時我都唔知咩叫拍拖，覺得睇吓戲、唱吓K已經係。」

最怕悶男

Christy相信一見鍾情，試過最短一次認識男仔只得5日便一齊，她說：「我好少日久生情，鍾意一個人，7日就知㗎喇，如果冇Feel，一個月都唔會有Feel。」其擇偶首要條件是性格相近，因男友會是她每日傾訴對象，若性格不合很難相處。自嘲有過度活躍症的她笑言：「我唔係好坐得定，所以唔會揀個太悶嘅男仔，我鍾意男仔有幽默感，起碼講到笑，氹吓我開心。（外形呢？）冇人唔鍾意高大靚仔，我都鍾意。」

她承認以前小時候戀愛大過大，讀大學時曾有一段遠距離的感情，為了對方，她頻頻飛到外地：「我係完全唔理三七廿一就飛，嗰時讀書簽咗經理人做Model，有一、兩日假都會飛過去，好誇張㗎！但依家真係唔會，等對方飛過嚟囉。」

踢拖行禮

目前單身的她坦言未有拍拖念頭：「我覺得拍拖係一件好需要花時間嘅事，依家我最缺少就係時間，因為要打理蛋糕店，又想多啲幕前機會，所以想做好工作先。」小時候，她想過30歲必定結婚，如今會順其自然。有顆少女心的她一直不喜歡傳統婚禮，亦不愛穿高跟鞋，憧憬將來着拖鞋在泰國沙灘行禮：「我會好興奮囉！」

Profile

年齡：26歲

身高：1米68

嗜好：打機、整翻糖蛋糕