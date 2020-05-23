刪評論食回頭草？周揚青一拖三神秘男陪玩

台灣舞王羅志祥（小豬）「520」嘅驚天七千字長文被指疑係向舊愛周揚青箍煲兼洗底，成唔成功大家都仲未知，不過佢就被爆出借閱讀量博打賞，隨手賺三萬幾蚊人民幣（約逾32,000蚊港幣）「同情費」，而另一邊廂看似夜夜笙歌嘅周揚青，竟然被網友踢爆佢暗地裏已刪走早前鬧爆小豬嘅留言，旋知令網友揣測二人是否真係復合，更有多口網友戲言如果周揚青真係同小豬復合，此舉實屬「回收垃圾」！

不過周揚青自分手後，就真係回歸自我，除頻頻夜蒲外，原來佢就連食個High Tea都玩「一后三王」，同三位小鮮肉去到上海一間名牌酒店嘅Rooftop Bar歎下午茶，平時有鋪「分享症」嘅佢故意唔擺相，全靠網友抽絲剝繭中搵到相，對方大方仲Tag埋周揚青，唔知當中有冇一位係佢追求者呢？順帶一提，佢哋食嘢嘅酒店，本身小豬都曾下榻過，網友自然又柯南上身，係咁分析，不過就冇咩結論，睇嚟要睇下回分解喇。

而今日係小豬回台後完成14天隔離嘅首日，自然佢嘅動態令人關注，台媒指今日一早就有大批記者到其內湖豪宅守候，惟豪宅管理員突大動作趕人，以「有住户覺得隱私被侵犯」為由，報警請管區員警前来處理，不過稍晚仍陸續有媒體到場。