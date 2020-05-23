生日扮冇事發生！吳若希認有新成員加入：小男孩

不時喺社交網公數鬧老公何兆鴻（Alex）不是嘅吳若希（Jinny），尋日又「嚟料」隔空開火，不過床頭打交床尾和，今日28歲生日嘅佢瞓醒覺好似當冇事發生咁，上載同Alex及細佬合照晒幸福，留言話：「昨晚過得好滿足～謝謝大家提醒我第四年過25歲生日，終於25歲啦，希望30歲不要那麼快來到，同埋食極唔肥！！！ 蛋糕上的是真花😍」唔知佢句「昨晚過得好滿足」係咩意思呢？不過識講笑話自己25歲生日，睇嚟心情相當唔錯啦！

Jinny獲唔少生日祝福，但難為Alex尋晚被佢暗寸後，再被網民「踩場」寸老，有人問Jinny：「你其實幾多歲嘅？不過你老公個樣需要執吓，個樣好殘，同你影相真係好似uncle咁😅」雖然老公被話，但Jinny就大方神回：「唔錯呀～我以後會稱呼佢Uncle😌」

而一直未肯承認大肚嘅佢，本來話遲啲講畀大家知，今日佢終於透露有新成員加入：「趁著（着）今天生日，想公佈（布）兩個好消息，第一件事是，家裡（裏）添了一位新成員，小男孩，已經兩個多月大了，從街市領養回來的，他叫Kristoff，我女兒改的😊第二件事是，6.16是個大日子，我的專輯要面市了～ 籌備了⋯ Um⋯ 大概⋯⋯ 4年？好啦～ 無所謂了啦😌最重要的是，終於出了～最後祝我生日快樂💙」咁幾時先認佗B呢？