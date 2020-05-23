【效法職業特工隊】 木村平野紫耀天台拍動作戲

日本藝能界受到新冠肺炎影響，4月全部日劇暫停拍攝及播映，近日疫情漸漸緩和，多套日劇亦計劃復拍及播映。由平野紫耀與中島健人主演的警匪劇《未滿警察》決定6月27日正式啟播，木村拓哉主演的朝日電視台劇集《BG~身邊警護人~》第二季日前已復拍，而織田裕二主演的日版《金裝律師》第二季將於6月開工，並於及6月底或7月初復播。

日本報章《東京Sports》報道，由於《未滿警察》與《BG》都有不少動作場面，需要外景拍攝，但又要遵守政府呼籲的「三密」原則，即避免前往「密閉空間」、避免接觸「密集人群」、避免與其他人「密切接觸」，劇組計劃轉而在天台拍攝，參考湯告魯斯主演的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout）在天台打鬥追逐場面。不過，日本適合拍戲的天台不多，各大電視台為此大傷腦筋。

另外，《週刊女性》報道指因疫情影響，今年音樂界十分淡靜，不但沒有熱爆歌曲，新歌亦嚴重欠缺，在不利環境下，NHK電視台考慮將大除夕舉行一年一度的《紅白歌唱大賽》暫停一年，不過NHK方面未有對此作出回應。