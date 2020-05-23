同陳嘉佳拍拖？何遠東大讚好女仔：係都我主動

藝人何遠東現身電視幫城開工，談到日前何爸爸70歲生日，他謂：「本來想大出去擺幾圍，點知疫情關係，變咗留喺屋企煮飯，我同啲親戚講放心，遲啲點都會補番嘅。」何爸爸廚藝精湛，何家廚房是他的「私人禁地」，即使生日亦堅持親自下廚：「我哋話買隻阿拉斯加蟹慶祝，佢都話唔好嘥錢，最終只係整薑蔥炒蟹，我爸爸好慳儉。（點解唔畀伯母煮？）我媽咪廚藝認真麻麻，以前係事業型女性。（送乜畀爸爸做禮物？）我囉，仲未有辦法送多個人（女友）畀佢嘛。」

東東年前飽受情傷，問到他是否已有心理準備再墮愛河，他答：「依家都得嘅，不過日日開工遇唔到（對象），隨緣啦。（要咩條件？）性格開朗、鍾意講笑咁啦。」記者打趣指他與好友陳嘉佳（細細粒）合襯，東東搞笑回道：「佢5月29日生日，已經同我講一定要陪佢食生日飯，我就同劇組攞咗假，係咪好有誠意呢？（等佢示愛？）係都我主動啦，話唔定翌日就有好消息呢。佢係個好女仔，平日鍾意煮吓花膠同鮑魚咁。如果有床褥贊助，我諗我哋queen size都搞唔掂，哈哈！」

談到《十八年後的終極告白》贏盡口碑，東東透露：「陳山聰同譚俊彥已經搵咗監製，大家都想原班開多套劇。我覺得開喜劇會好啲，不過佢哋又話拍多套懸疑都唔錯。」＼