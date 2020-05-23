升Cup做網模　楊曉穎時薪過萬

前環球小姐香港區冠軍楊曉穎（Sharon）在疫情下工作量大減，儘管足不出戶，人們的購物欲依然不減，也造就了FaceTime model出現，Sharon便是形象指導許嘉浩（Karl） 的御用FaceTime model，早前在上環的婚紗店做直播，Sharon先後穿上婚紗及晚裝給客人參考。

考健身教練牌

沒見一陣子的Sharon，身高1米79的她原本的高瘦平，竟突然再度發育，目測連升兩Cup，她笑說：「之前半年喺歐洲，一直好瘦，依家係特登谷肥自己，因為想趁呢段時間得閒增值，報咗沖調咖啡和考私人健身教練牌。做私人教練，先要操Fit，肥係一個過程，身體正經歷變化，飲蛋白飲品，人會漲，上圍就升咗，但好快會冇番，呢世人都未試過B至C cup 。」

Karl說現在要保持社交距離，但有些重要日子總需要裝扮，他說：「其實五、六年前已經流行一種Online KOL Shoppers，網上幫人客做Styling，都係用FaceTime方法幫佢哋揀袋及衫，有呢幾年經驗，依家都係咁做，會照佢要求，我哋有幾千件衫、鞋及首飾，因應佢身形膚色直播畀佢哋睇，但晚裝始終要真人着先得，我好多模特兒朋友，唔想佢哋手停口停，就搵佢哋着畀客人網上睇。」

幫大品牌試身

Karl爆Sharon收費國際價，三個鐘要收五位數，Sharon說：「我要交學費呀！今次第二次做，之前喺外國都做好多Fitting model， 幫啲大品牌試身， 其實做Fitting model係幾開心嘅工作， 因為錢會多少少， 又唔使化妝，又可以近距離見到啲著名設計師， 睇住佢哋畫畫及縫衫，因為我本身對藝術都好有興趣。」