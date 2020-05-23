以為新冠肺炎勁擔心！蔡嘉欣疑食物中毒又屙又嘔

落選港姐蔡嘉欣日前出Post自爆懷疑食物中毒，嚇壞一眾網民！見她先轉載一宗報道，文中指有7名食客疑進食台灣三文治後，繼而出現嘔吐、腹瀉及發燒症狀，然後嘉欣留言：「今日真係好辛苦！明明琴（尋）日龍精虎猛，諗極都諗唔明點解今日無啦啦咁！直至剛才睇到呢個News，我琴（尋）日路過觀塘見到好吸引，買咗，然後食咗4舊⋯」之後她再Post多張垃圾桶相：「雖然真係好好味，但仲有2舊真的不敢吃啦！」

擔心中招

事後嘉欣接受東網訪問，坦言不敢判斷出事是否與進食三文治有關，不過今次足已令她嚇餐飽，一度還誤以為中新冠肺炎：「一次過買咗6舊，當Lunch食咗4舊，食完第二日一起身就成個人肌肉痠痛、好攰，而且又肚屙兼作嘔，仲要有發燒！見到呢啲症狀就心諗係咪唔知喺邊度惹咗啲菌返嚟，唔通中咗招？所以都有啲驚，但選擇先留喺屋企再觀察，食咗啲成藥。」接謂當晚就睇到相關報道，發現同疑食物中毒的食客有相同病症，便開始有所懷疑：「擔心到即刻Check分店地址，懷疑我買嗰間分店嘅三文治都係嚟自同一製造工場，之後就去咗睇醫生，醫生都話唔100%判斷係關三文治事，不過就有講係腸道有問題、食錯嘢，最後開咗藥畀我返屋企『大昏迷』，依家身體好好多。」