13位索主播出山撐林燕玲　黃婉曼搶先報到

人稱「小飛俠」的林燕玲（Ruby）和黃婉曼，一個是前新聞女主播，一個是前天氣女郎，當年二人靚絕無綫新聞部，私底下她們亦十分老友，其實二人並非同期出身，Icy說：「Ruby係我偶像，我入電視台前佢已經離開咗公司，有次想約佢做訪問了解佢人生，喺社交網約佢，雖然最後冇做到，但大家留下印象。」Ruby表示早已留意Icy，大讚對方人靚文筆好，之後二人因有共同朋友，很快熟落，她們的另一半亦是死黨。

大讚師妹夠特別

Ruby剛於上月誕子，與Icy不時分享做媽媽的心得。Icy說：「我生完第二胎時，覺得對唔住大女，照顧唔到佢，成日喊控制唔到。」Ruby亦自爆產後情緒波動：「生完好悶喺屋企執嘢，問老公啲嘢放邊度，無數次，問到佢話唔使再問，嗰刻我覺得唔受尊重、畀人漠視，忍唔住喊。事後傾番，佢意思係話我係屋企主人，應該我話晒事。」Ruby現時除了搞網上生意，她主持的ViuTV節目《女主播智好傾》，邀請不同時期的共13位女主播亮相，除了黃婉曼外，還有蔡雪瑩、駱文捷和金盈等，問到只邀靚女受訪？她笑說：「佢哋全部各有特質，都係我欣賞嘅！我覺得Icy咁鍾意睇跑馬好特別，又專登去考牌學廚，仲有身材啦，會問佢點解可以咁靚！」

Icy直言婚後離開電視台，她說：「2014年到依家離開咗6年，當時做咗3、4年主持，學咗一個技能又放棄咗，一個事業起碼要浸十年廿年，我學習咗，但冇再練習、發揮，幾可惜！」