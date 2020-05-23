最快兩年後結婚！陳瀅驚咗同富二代拍拖

「宅男女神」陳瀅最近由加拿大探親返港，坐完14日「疫監」即相約好姊妹蔡思貝、陳嘉寶、何雁詩等飯敍，對閨蜜有心之餘，她亦沒忽略屋企兩個寶貝！日前她戴上帽子、眼鏡及口罩，踢拖在屋企附近放狗，兩隻芝娃娃相當雀躍，不時在陳瀅身邊左穿右插，一度被狗繩纏住的她狼狽「解鎖」，行了一會因落雨而打道回府。

陳瀅的加拿大之行，因疫情而由兩星期變成三個月，直至要為無綫劇《七公主》開工才返港，她接受電話訪問時說：「呢10年都未試過咁長時間陪屋企人。」而最開心是陪伴婆婆及「湊仔」，她說：「家姐生咗個仔超級可愛，同埋好似我，我成日同人講係我個仔，哈哈！」

不再工作至上

與賭王何鴻燊公子何猷亨甩拖後，陳瀅與「衣架大王」之子劉德俊、藝人方力申、陳家樂等的緋聞都得個「傳」字，踏入30歲適婚之齡，她說：「屋企人冇催，但疫情令我心態轉變咗，以前掛住做嘢，冇諗結婚問題，依家覺得時間差唔多。唔係有個人而覺得自己Ready，而係因為疫情反思，生命有咩係最重要！」

倒數婚期

當年她與何猶亨拍拖時備受壓力，問會否再選富二代，她說：「嗰段關係真係受到好多攻擊，講真係有恐懼，真係驚咗！」不過今年初，她被拍得乘坐何猷亨的車出入而傳藕斷絲連，她澄清：「其實我同以前啲男朋友都仲係好好嘅朋友，大家都會食飯見面。」自言單身的她，慨嘆甚少機會識新朋友：「占星師話兩、三年後最有機會結婚，希望準啦！」