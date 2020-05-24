東方日報C2：無綫延長雪藏令朱智賢復工無期

前港姐朱智賢（朱朱）搭上有婦之夫黎振燁，上月被踢爆駕車到山邊「偷食」心形蛋糕！不倫戀曝光後，朱朱雖未被男友謝東閔嫌棄，更力撐一齊開記者會，灑淚認錯，但形象依然直插谷底，工作即被煞停。其中她主持的《東張西望》，上頭落「柯打」要她休息兩星期，觀察外界反應，如醜聞未再升溫，才安排她回歸幕前。

冇組別夠膽用

一心諗住渡完難關便重新出發的朱朱，以為入「雪櫃」兩星期猶如疫情隔離一樣，過完冷河就可以正常出關，怎料事實不似預期，無綫高層根本未有計劃讓她開工，怕她出事不久，復出會引起觀眾反感！無綫不敢輕舉妄動，「雪」了她超過一個月仍未有復工日期。

不過朱朱卻心急如焚，等了兩星期又兩星期，偷食事件發生至今超過一個月，仍未收到公司通知復工。已拍完《踩過界Ⅱ》和《食腦喪B》的她終日閒在家中，日前終按捺不住向公司了解，問何時可復工主持《東張》？怎料無人有答案！據知，無綫未有組別夠膽用她，怕她會為節目或劇集帶來反效果。無綫高層為保護朱朱，最後決定繼續「雪」她，待兩、三個月後事件丟淡，才安排她復工。

繼續雪藏，亦是無綫保護朱朱的策略，情形與去年偷食人夫的黃心穎一樣，無綫待事件丟淡7個月，才播映其主演的《牛下女高音》，心穎之後亦借勢從美返港，當時《牛》劇收視未被拖累，證明「冰封」處理能將殺傷力減至最低。故今次無綫依樣葫蘆，朱朱的解凍期相信仍有一段時間。

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