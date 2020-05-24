踏入4字頭　張栢芝畀大仔一句話冧到爆喊

藝人張栢芝入行22年，不過佢年紀其實唔大，今日生日都係啱啱踏入「4字頭」，佢用人生新開始嚟形容呢一日，咁開心嘅日子當然要搞番個生日會，佢話大仔Lucas（謝振軒）成程都唔出聲仲要冇送禮物，不過喺臨尾講咗一番中晒「天下父母心」嘅說話，感動到栢芝即場爆喊！

栢芝喺社交網Po出準備生日會嘅片段，因為有好多小朋友參加，朝早五點就要起身準備食物，見佢整12人分量嘅炒飯，當中單手打蛋大顯功架，從熟練手勢睇得出，唔係入廚咁上下時日都冇咁嘅身手，除咗炒飯之外，栢芝仲準備咗咖喱雜錦美食及茶葉蛋等嘅食物，雖然係佢生日，不過以上整嘅嘢全部都係小朋友最鍾意食，作為三子之母嘅佢，處處都為小朋友着想真係好媽咪！

栢芝喺踏入生日前五分鐘拍片多謝大家嘅祝福，仲話大仔成日都唔出聲淨係企喺隔籬陪住佢，Lucas解釋無論送乜嘢禮物，其實都係媽咪嘅錢，覺得最好嘅禮物係一直陪伴在傍，栢芝話聽完之後感動到喊：「呢番說話講中晒天下父母心，無論收到小朋友乜嘢禮物，就算係手造或者一張卡，都唔夠聽到呢番說話咁窩心，Lucas好懂事好Sweet，佢用行動去證明好錫我。」而二仔Quintus（謝振南）就喺踏正十二點走入栢芝睡房，用平板電腦寫上心意字句仲用栢芝最鍾意嘅名牌手袋顏色襯底，氹得媽咪非常開心。