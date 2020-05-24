木村花逝世！《雙層公寓》拍檔田渡凌與Vivi悲痛悼念

參演真人騷配對節目《雙層公寓》（Terrace House Tokyo 2019-2020）的日本女摔角手木村花，昨日疑因不堪網絡欺凌自殺身亡，終年22歲。她的死訊不但震驚日本，海外傳媒及網民亦備受關注。

而她在《雙層公寓》中十分冧籃球手田渡凌，其後俄羅斯索女Violetta Polt（Vivi）加入，同樣喜歡男方，形成三角關係，不過她與Vivi依然是好姊妹關係。田渡凌及Vivi獲悉拍檔死訊後，紛紛在社交網留言悼念。田渡凌更寫下長文哀悼：「我希望再次和你交朋友，希望能和你傾談。」他追憶同木村花的難忘往事，好似去溫泉時受傷煮飯，得到女方鼓勵，她贏了職業摔角冠軍，兩人一起看毫不有趣的恐怖片等，他又表示一直好想同對方講：「花！你好嗎？我們繼續做好朋友！我們一起來玩吧！我一整天都在想，如果我能說，我真的後悔了！」

而Vivi亦十分懷念好友，她表示望着木村花的笑顏，無法冷靜，一世都不會消失：「小花，I'm so sorry， 未能夠幫助你...」同時上載了多張拍《雙層公寓》的攬頭攬頸合照，表達兩人的姊妹情。