【同居試婚後】陳喬恩疑與富二代男友分手

41歲嘅台灣女星陳喬恩日前喺「520」上載男友、細9歲嘅馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）背影照疑同居試婚，點知甜唔夠4日，今日（24日）凌晨，陳喬恩竟忽然晒出失戀歌曲嘅歌詞，令網友不禁猜測二人係咪情不在？！

有網友發現陳喬恩忽然凌晨發文稱：「願你善其身，願你遇良人，暖色浮餘生，有好人相伴。」陳喬恩仲先後編輯足足三次，似係文中有錯字，未有檢查好就Mood到撳出街。至於呢幾句話，則係失戀金曲《公子向北走》歌詞，本來歌詞後面仲有「小女子不才，未得公子青睞，擾公子良久」等話，啋，無啦啦upload呢啲歌詞，即時搞到唔少網友認為陳喬恩好可能係同男友分手……

不過件事仲未完，唔知係咪自知發文引起大眾聯想，今日一早陳喬恩就將原先嘅發文刪走，並重新上載靚相，當中嘅文字就改為:「相信我，我們可以更快樂，因為童真只是一種態度。Believe me, we can be happier, because innocence is just an attitude.（改抄宮崎駿） ​​​​」失戀金曲變快樂童真，真係令人𢱑晒頭…而身在英國嘅佢，亦上載多張新照，其中佢更他鄉遇故知，撞見胡兵並即時合照，不過男友Alan依然唔見影。