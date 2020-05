【同居試婚後】陳喬恩疑與富二代男友分手

41歲嘅台灣女星陳喬恩日前喺「520」上載男友、細9歲嘅馬來西亞富二代曾偉昌(Alan)背影照疑同居試婚,點知甜唔夠4日,今日(24日)凌晨,陳喬恩竟忽然晒出失戀歌曲嘅歌詞,令網友不禁猜測二人係咪情不在?!

有網友發現陳喬恩忽然凌晨發文稱:「願你善其身,願你遇良人,暖色浮餘生,有好人相伴。」陳喬恩仲先後編輯足足三次,似係文中有錯字,未有檢查好就Mood到撳出街。至於呢幾句話,則係失戀金曲《公子向北走》歌詞,本來歌詞後面仲有「小女子不才,未得公子青睞,擾公子良久」等話,啋,無啦啦upload呢啲歌詞,即時搞到唔少網友認為陳喬恩好可能係同男友分手……

不過件事仲未完,唔知係咪自知發文引起大眾聯想,今日一早陳喬恩就將原先嘅發文刪走,並重新上載靚相,當中嘅文字就改為:「相信我,我們可以更快樂,因為童真只是一種態度。Believe me, we can be happier, because innocence is just an attitude.(改抄宮崎駿) ​​​​」失戀金曲變快樂童真,真係令人𢱑晒頭…而身在英國嘅佢,亦上載多張新照,其中佢更他鄉遇故知,撞見胡兵並即時合照,不過男友Alan依然唔見影。