發噩夢爆喊捽傷眼角膜　唐韋琪徒弟變「獨眼龍」

唐韋琪（Vikki）的16歲女徒弟張若希因為有三百度近視再加二百幾度散光，晚上要佩戴矯視隱形眼鏡睡覺進行矯視，豈料她發噩夢，夢中大哭，不知不覺捽損了左眼的眼角膜，嚇到張媽媽立即帶她看眼專科，經醫生檢查後證實左眼的眼角膜出血，微絲血管爆裂，幸而醫生表示不用太擔心，滴五至六日眼藥水就會痊愈，但要以紗布保護左眼，以免再受傷。

若希非常鎮定表示：「個噩夢真係好恐怖㗎，有兩個男人摸我呀，喺夢裏面媽咪竟然同我講『唔緊要啦』，夢裏我又驚又唔開心到大哭，哭到係咁捽眼，因為已經捽損咗，第二朝除隱形眼鏡時所以特別乾，要用吸管吸出來，又乾又難吸，吸出來時鏡片同眼角膜摩擦再割損多次，完全用錯方法搞到眼角膜流血，紅咗一撻撻，嚇到阿媽即刻帶我睇醫生，有近視真係麻煩，醫生叮囑以後要小心，唔可以再捽損隻眼。」

若希連日都要出席活動，Vikki建議取消所有活動，若希卻反過來安撫大家：「我話唔使擔心，我包着紗布就可以，唔可以因為少少受傷影響所有計劃，更加唔可以影響工作，我好捱得痛架！」今年唸中五的若希，快將於27日學校復課，她坦言要開始收拾心情準備返學：「4個幾月冇返學，習慣瞓到好晏又出去做宣傳訪問，日日都好似假期咁開心，突然要咁早起身返學及專注上堂，真係有啲沉重囉，返學後我會繼續唱歌，唔會放棄，同時會繼續補習，追番功課進度，唱歌係可以放鬆情緒。」