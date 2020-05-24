為盤生意暴肥廿磅　楊埕勁苦惱

藝人楊埕疫情工作全面喝停，為求生計逆市創業，早前因實施的禁聚令，她靈機一觸搞上門日式料理，但因為食不停，導致短短兩個多月暴脹廿磅，由於剛創業暫不能戒口減肥，令她心情十分糾結。

楊埕三月離開無綫後，工作未有着落，因為疫情實施的禁聚令，她腦筋急轉彎，深知大家不願出街食飯，所以搞廚師到會服務，反應十分理想，但因為不停試食，楊埕明顯比之前肥了不少，她苦惱地說：「係啊，我兩個幾月肥咗廿磅，以前107磅，依家127磅，唔知點算，因為我同朋友開咗Omakase廚師到會服務，之前不停試菜，依家開咗差唔多兩個月，一個星期食幾次，加埋食飯又會飲酒，飲酒好多糖分，都好易肥，減肥只喺做運動唔夠，一定要食少啲，但依家又做唔到，惟有每餐都唔好食太多。」楊埕解釋突然想到做上門料理：「新年前同朋友去日本搵啲靚和牛同新鮮魚生，本來諗住喺大陸開，因為疫情返唔到去，咁有原材料嘅渠道，就喺香港試咗先，等大陸開番再計劃，依家生意都唔錯，好多朋友支持。」

楊埕深知再食會不停增磅，所以盡量多做運動，最近她愛上滑水，說：「依家一得閒就會去游水，有時就同朋友租架船去學玩滑水，我仲係初學者，每次玩都搞到周身瘀晒，同埋第日起身手同腳都好酸痛，不過我好鍾意，我依家只係可以喺水上平衡到，未能夠放繩，我啲朋友好厲害，可以放咗條繩，之後接住杯嘢飲，好正，好想學到咁。」