馮盈盈暗撻何猷亨　億元遊艇開P蜜會！

現年25歲的馮盈盈去年底自爆跟十優醫生男友Martin結束4年情後，隨即高調「復牌」上市，還於主持節目《#後生仔傾吓偈》中大搞相睇Party急於破Dry，最後更欽點鄭衍峰做「男友」，繼而二人即被爆「戀愛ING」，愛的證據亦浪接浪曝光，例如用同一金色網狀枱墊、撞破女方化身柴可夫司機車男方返香閨「團聚」等，盈盈出活動時又大方表明鄭衍峰合符其擇偶條件，似乎對「戀情」大開綠燈，但萬萬唔估唔到全部都是煙幕！

日前約下午二時，身穿休閒服的盈盈先乘坐7人車到達深灣遊艇會，未幾，見到一身運動Look的何猷亨到埗，男方一落車即使出殺食眼神冧爆盈盈，二人為掩人耳目前後腳入場，之後瞬間轉場到兩艘逾億元的豪華遊艇開Boat Party。一向「專食」圈中女神級藝人的猷亨，今次越級挑戰港姐冠軍盈盈，同樣樣靚身材正，不同的是今次拍拖冇耐就已經帶女友出場見友人晒幸福，可謂深得歡心！兩艘遊艇人數加埋起碼有20多人，不過熱戀中的情侶眼中只有對方，即使身隔多個「電燈膽」，盈盈永遠都只含情脈脈笑望男友，無視他人存在，而猷亨不時都Mon實盈盈，深怕她身處於友人堆中不自在，又會趁有機會主動埋女友身邊吹水，做足一百分男友！

不過，原來盈盈並不是單人赴約，好姊妹江嘉敏撇甩電競高層男友，孖女性友人於淺水灣碼頭等上遊艇，等待駁艇靠岸之際，大騷白滑長腿的她與朋友玩自拍攝時間，待更多「同路人」到齊，再齊齊轉乘多艘駁艇，見嘉敏甫上艇即黐實盈盈，糖黐豆走勻遊艇每一角落玩樂、影靚相，又超Social認識新朋友，不過全程拒絕異性埋身，非常「潔身自愛」﹗盈盈今次撻着富二代猷亨，不知緋聞男友鄭衍峰是否一早知情，見他晚上於社交平台連出兩個暗黑Post，其中一個更大呻「Isane（荒唐的）」，「情傷」顯得淒涼！