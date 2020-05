假日好天氣,加上焗咗喺屋企咁耐,當然要出嚟曬一曬,騷吓個靚身材,屢傳婚訊嘅「E Cup導彈」鍾采羲(Iris)去咗遊船河,仲喺船上影靚相,雖然着咗一件頭泳衣,但噴血指數一樣爆晒燈,黑色超低胸泳衣,露出5吋「事業線」,仲露纖腰加修長美腿,索到爆,佢搞笑留意話要吸收多啲Vitaminsea。

同樣出嚟曬太陽嘅仲有2019年亞洲小姐亞軍張雯,佢就選擇喺沙灘曬,雖然着上三點色泳衣,但下身加咗條短牛仔褲,冇Iris性感,在勝在身材夠平均,同樣好吸睛,佢留言:「life is too short,make it sexy」,性感都要及時。