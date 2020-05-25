東方日報C1：馮盈盈暗撻何猷亨出海蜜會

前港姐冠軍馮盈盈回復單身後桃花不斷，早前才被指撻着大隻主播鄭衍峰，原來一切只是「過眼雲煙」，實則暗撻賭王何鴻燊四房公子何猷亨！本報影到盈盈樂做「跟得女友」陪猷亨進出私人遊艇會所，男方勁豪氣一次過出動兩艘逾億元遊艇海中「蜜」會！

現年25歲的馮盈盈去年底自爆跟十優醫生男友Martin結束4年情後，隨即高調「復牌」上市，還在其主持節目《#後生仔傾吓偈》中大搞相睇Party急於破Dry，最後更欽點鄭衍峰做「男友」，繼而二人即被爆「戀愛ING」，愛的證據亦浪接浪曝光，例如用同一金色枱墊、撞破女方做柴可夫車男方返香閨「團聚」等，盈盈出席活動時又大方表明鄭衍峰符合其擇偶條件，似乎對「戀情」大開綠燈，但萬料不到全部都是煙幕！

前後腳掩人耳目

前日約下午二時，身穿休閒服的盈盈先乘坐7人車到達深灣遊艇會，未幾，一身運動Look的何猷亨到埗，一落車即使出煞食眼神冧爆盈盈，為掩人耳目前後腳入場，之後瞬間轉場到豪華遊艇的Boat Party。「專食」圈中女神級藝人的猷亨，今次與港姐冠軍盈盈拍拖，同樣樣靚身材正，不同的是今次拍拖冇耐就已經帶女友出場見友人晒幸福，可謂深得歡心！

含情脈脈望男友

兩艘遊艇人數加埋起碼有20多人，不過熱戀中的情侶眼中只有對方，即使身隔多個「電燈膽」，盈盈永遠都只含情脈脈笑望男友，無視他人存在，而猷亨亦不時都Mon實盈盈，擔心她身處於友人堆中不自在，又主動埋女友身邊「蜜」斟，做足100分男友！

不過，原來盈盈並非單人赴約，好姊妹江嘉敏撇甩電競高層男友，孖女性友人於淺水灣碼頭等上遊艇，等待駁艇靠岸之際，大騷白滑長腿的她與朋友玩自拍攝時間，再齊齊轉乘多艘駁艇，見嘉敏甫上船即黐實盈盈，走勻遊艇每一角落玩樂、影靚相，又超Social認識新朋友，不過全程謝絕異性埋身，非常「潔身自愛」﹗

盈盈今次撻着富二代猷亨，不知緋聞男友鄭衍峰是否知情，見他於盈盈出海的同一晚於社交平台連出兩個暗黑Post，其中一個更大呻「Isane（荒唐的）」，顯得淒涼！

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