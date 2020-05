唔少人都趁住呢段疫情期密密做運動操,之後喺網上大晒爆汗戰績,而男神吳彥祖(Daniel)都唔例外,但佢並唔係因為做完運動出晒汗,而只係諗緊一樣嘅…

佢拍咗條片放上社交網,見佢滿頭大汗,佢就話自己睇落好似做完運動或者Gym,不過其實唔係,只係睇緊個菜單,諗緊啲可能會食嘅辣嘢,佢強調仲未食就已經搞成咁!

佢留言:「Do you sweat when eating spicy food? How about just thinking about it? 」(你食辣嘢嘅時候會唔會出汗?如果只係齋諗又點樣?)唔少網民都話所以佢做到一個好嘅演員,同埋都覺得好Crazy呀!