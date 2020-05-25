《飛虎之雷霆極戰》劇透：永飛臥底身份敗露

第六集 (05/25)

家成（苗僑偉飾）收到線報，確認名為「淘金者」的恐怖分子，企圖以「拆件方式」在香港販賣龐大軍火。殷婷（苟芸慧飾）無故捲入地下買賣，浩然（馬國明飾）誓要保護妻子，還予清白。與此同時，有望成為新任龍頭的唐永飛（梁競徽飾），雖然身負滅罪重任，偏偏面臨警、黑雙方的無情壓迫，陷入進退兩難的窘境。嘉楠（余香凝飾）與逸敏（蔡 潔飾）合作調查非法網絡的交易，同時，浩然和文龍（吳卓羲飾）緊急受命，秘密潛入物流公司進行搜查。文龍暗中監視物流公司，恐怖分子低調取貨，永飛藉故拖延，讓浩然成功設置追蹤器。家成查獲「淘金者」的關鍵情報，決定率領飛虎隊直搗黃龍，國棟（黃宗澤飾）及時歸隊，大圍捕行動正式展開。浩然率領情報組進行支持，殷婷重病入院，浩然心急如焚，最終決定緊守崗位，竭力完成情報工作。恐怖分子進駐軍火倉庫，國棟隻身潛入確認主腦身份，家成、文龍帶隊突擊，飛虎隊與火力龐大的恐怖分子發生激戰。

第七集 (05/26)

恐怖分子幕後主腦伺機突圍，國棟飛身撲上貨車，文龍緊追其後，一場驚險的公路追逐戰立即展開。大圍捕獲得空前成功，犯罪主腦被捕，浩然馬上趕赴醫院，眼見殷婷受驚過度，浩然不禁心酸，夫妻敞開心扉，感情突飛猛進。A Team成員漸見團結，家成倍感欣慰，惟其刻板的生活卻被布朗（王敏德飾）不斷揶揄，一次偶遇，人生路不熟的敏儀為飛車黨所騷擾，家成挺身而出，彼此初次見面，浪漫情緣由此開始。敏儀（蒙嘉慧飾）原為名門之後，其父親正是國際知名的富商 - 歐陽正（林嘉華飾），然而，國棟之父汪志強居然與斯相交多年，身份不符的誠懇之交暗存異常隔膜，彼此的過往，隱藏着一個不能說的秘密。家成為飛虎隊進行加強訓練，國棟、文龍表現突出，互有較勁意味，漸漸萌生了惺惺相惜之情。一直匿伏在地下社團的永飛，繼續查探幕後老闆的真正身份，為免惹人懷疑，永飛長期逃避母親，文龍只好代為照顧。

第八集 (05/27)

一次蘭姨的生日聚會，永飛、文龍狹路相逢，互相誤會繼而大打出手，嘉楠（余香凝飾）深感無奈，只能偷偷啜泣。蘭姨長期認為永飛誤入歧途，痛心不已。家成續查「線人血案」，得悉主謀坐擁虛擬銀行的龐大資金，懷疑幕後主謀除了操控軍火買賣，更企圖影響香港的金融體系。家成收到網上線人的緊急求助，遂帶領國棟、逸敏趕走現場支持，卻目睹線人當場被殺，二人掩護逸敏轉移電腦證據，卻被槍手重重圍困，身陷險境。幾經調查，A Team發現線人之死，源於她正追蹤的一個物件，此人更與接連發生的重大案件牽上莫大關係；與此同時，永飛決定深入虎穴，接受繼任龍頭的試練，幕後老闆的傳話人(瑩)突然出現，猛然向他注射新型毒品「藍夢」，害得永飛生不如死，折磨得不似人形，遂要求上司盡快安排復職，可惜未能得償所願，形勢日漸險峻。

第九集 (05/28)

浩然在A Team成員的開導下，決意克服「畏槍心結」。家成再遇敏儀，在布朗推波助瀾的安排下，兩顆寂寞的心開始靠近。一次聚會，文龍無意中發現亡父與志強的舊合照，重遇故人之後，志強心中感慨萬千，文龍對「情義」有所啟發，與此同時，逸敏與嘉楠同時發現對方對文龍存有好感。重案組關Sir借助保安局之力約見處長，企圖得到飛虎隊支援，在交易之日以永飛作賭注，誓要找出背後的幕後老闆。永飛以虛擬貨幣與日本毒梟進行毒品交易，彼此互不信任，互相試探，然而，重案組突然出現，進行大規模圍捕行動；永飛身份暴露，伺機逃走，慘被瑩割下條碼紋身，國棟及時營救，永飛卻已逃去無蹤，只留下一片紋身人皮。鑑證期間，嘉楠目睹人皮，終於得悉永飛的臥底身份，難掩難過之情。

第十集 (05/29)

家成不滿關Sir置永飛的生死於不顧，對質之際，發現唐永飛竟然不是警方臥底，家成雷霆震怒，決意率A Team全力營救。文龍無意間發現國棟有心隱瞞永飛落難之事，大失所望，拂袖而去，兄弟從此留下心結。受傷的永飛得悉自己根本不是警員，心灰意冷；與此同時，瑩挾持蘭姨迫使永飛現身，龍、飛趕赴現場之時，親眼目睹蘭姨墜樓，悲痛欲絕。