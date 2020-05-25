唔畀14歲女有性行為！吳君如：最快18歲啦

藝人吳君如下午現身旺角，出席有關推廣HPV疫苗活動。她透露女兒已14歲，母女倆開始傾談性問題，君如表示：「我同佢講依家發育未健全，唔可以有性行為。（咁幾時先健全？）最快18歲啦。佢應該冇拍拖，但依家啲小朋友控制唔到，社交平台咁hit，我又冇佢啲密碼，睇佢唔住，佢乜都收埋㗎。」

君如形容自己與陳可辛，在家仿如道具一樣：「喺屋企要陪囡囡追劇、投其所好，其實我哋投入唔到，只可以好似道具咁坐喺度、畀反應。」而從外國旅行返港後，一家三口「避疫14天」：「從未試過對住大家咁耐，老實講點愛對方都唔會24小時對住，好彩冇衝突，反而一家人好團結。我哋齊齊起身做運動，然後先食早餐，咁我又唔會暱埋畫吓畫、彈吓琴。雖然勁唔鍾意煮嘢，依家我都會整肉餅同免治牛肉咁。」

君如打趣趁這段時間教囡囡手「國粹」：「教佢打麻雀，大家猜枚，佢手腳一定快過佢阿媽！」她又自爆身邊有朋友「中招染病」，所以大家份外緊張。而疫情亦打亂她新片上映：「原本呢段時間上映想配合奧運嘅，但依家奧運都延期，幾時上都冇問題啦！」