《降魔的2.0》劇透：貝娜祝福馬季芷若

第十六集 (05/25)

勞斯（麥凱程飾）對馬季（馬國明飾）的降魔血汗錢甚感興趣，對他鍥而不捨，萊斯（鄧佩儀飾）時刻擔心弟弟的安危。偉豪（胡鴻鈞飾）突闖萊斯家，原來他已得悉萊斯與魔的秘密；萊斯終道出當年之事，偉豪感同身受，主動與萊斯結盟。莉莉（譚嘉儀飾）驚悉貝娜（劉佩玥飾）離家出走，頓感擔心，貝娜終要面對與家人道別的時候。芷若（黃智雯飾）見貝娜父親貝生（陳嘉輝飾）對女兒的死裝作若無其事，大感奇怪。馬季想念與貝娜相處的時光，恰巧遇上刻薄乘客，赫然發現她就是貝娜母親貝太，並對馬季深感憤恨。馬季放不下對貝娜的愧疚……

第十七集 (05/26)

嘟嘟Sir（韋家雄飾）發現金魚街最近怪事連連，萊斯姊弟出動，並遇見被魔操控的偉豪。貝生、貝太始終未能接受貝娜已死的事實，馬季難過，對此無能為力的貝娜，誤會父母已將自己遺忘，深感痛苦。馬季、芷若、風獅爺（C君飾）幫忙解開貝家心結，貝娜終向雙親道別。馬季得悉貝娜快將離開塵世，若有所失，芷若勸馬季面對貝娜心中的感情，以及對她的悔疚；萊斯與勞斯分別對偉豪、貝娜漸生情意。醉酒的阿花（譚凱琪飾），在金魚街巧遇正在降魔的勞斯，令她想起一位故人。

第十八集 (05/27)

晶晶（謝雪心飾）憶起馬季與偉豪的童年往事，晶晶擔心有朝一日馬季、偉豪兄弟變成敵對，往找鐵文（蔣志光飾）另有打算。萊斯驚覺偉豪失蹤，在家中泳池發現其蹤影，二人快樂共舞。馬季勤於修練靈力，可惜徒勞無功，貝娜、芷若求風獅爺出手施教，風獅爺竟以芷若的終身幸福作賭注……晶晶意外受傷，偉豪憤怒下失控襲擊鐵文，馬季出手阻止，兩兄弟再起衝突。晶晶負傷趕至訓斥偉豪，萊斯勸偉豪應珍惜與家人的相處時光，偉豪終與晶晶、馬季和好如初。

第十九集 (05/28)

馬季誤會偉豪、萊斯是情侶；勞斯察覺萊斯有異樣，闖進馬季家，對偉豪不懷好意。勞斯調查金魚街怪事，查出源於一把奇怪歌聲。阿花接近勞斯，懷疑他是自己一直以來等待的故人。是夜，接二連三有有傷者送往醫院治療，口中都哼着同一首歌曲，令芷若大感奇怪。眾靈齊集歡送貝娜，貝娜卻發現自己仍留於塵世，芷若、風獅爺看穿貝娜始終無法放下馬季。貝娜決定面對與馬季的感情，故請求芷若幫忙，和馬季共度最後的時光。

第二十集 (05/29)

芷若逐漸變得虛弱，反而擔心馬季、貝娜的安危。馬季察覺眼前的景象有異樣，推斷與貝娜跌進被刻意製造的靈異結界。馬季欲收伏怨靈Jeannie（陳瀅飾）返回現實，豈料，一切都在他意料之外……風獅爺、芷若趕到貝娜母校打探馬季行蹤；貝娜終於說出心底話，全因捨不得離開馬季。然而，貝娜不再自欺欺人，放下執念，誠心祝福馬季與芷若。貝娜向眾人道別，馬季亦放低對貝娜的悔疚。魔音捲土重來，風獅爺、偉豪各自心知不妙……