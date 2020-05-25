被馮盈盈屈做「媒人」　江嘉敏：佢使乜我介紹

甩拖後聲稱單身的前港姐冠軍馮盈盈，被爆暗撻賭王何鴻燊四房公子何猷亨，盈盈詐稱兩人是好姊妹江嘉敏介紹的新相識，被指是盈盈與猷亨的「媒人」江嘉敏呼冤：「我冇做媒人！」江嘉敏爆料早前她們與猷亨食過飯：「我、YY（盈盈）、何生，仲有幾個朋友，六、七個人一齊食飯，除咗我同YY，其他都係圈外人，唔係Speed Dating，我真係冇介紹過任何人畀YY識，完全沒有，從來沒有，佢咁多人追，使乜我介紹！（餐飯幾時食？）真係唔記得幾時食。（YY同猷亨有冇過電？襯唔襯？）我哋成班朋友食飯，邊得閒望電唔電，襯唔襯。」

江嘉敏透露飯局已經好一段日子：「係呢排天氣好，YY突然之間問去唔去Wakesurf（無繩滑水），咁我冇通告，我咪話OK可以Join，咁我嗌咗兩個影相比較叻嘅女仔一齊去，真心我係去到先知咁多人囉，我唔知今次邊個Hold呢個活動。」她本來有叫埋男友Anthony一齊去船P，但男友之前打波拗柴，才沒有陪她去。

問為甚麼被盈盈「屈」？她說：「咁真係要問佢哋喇，我真係冇介紹過任何人畀任何人識吖，救命！今次去玩Wakesurf係YY邀請我，仲叫埋我啲朋友一齊去玩，我連相都冇收到吖。」她亦有在社交網上載鬆郁矇的照片，寫道：「Wakesurf好難丫，對於個人又怕水，平衡力又差嘅人嚟講#係咁畀人拖落水陰功#個Foucs錯晒嘅喂，有冇人Send返啲靚嘅用得嘅相畀我丫。」她留言中一句被拖落水，似有弦外之音。