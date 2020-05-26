繽FUN星網明日面世　女神BB爭住睇！

「繽FUN星網」明日矚目登場，群星爭住睇！星夢一姐菊梓喬家中有隻小狗，是圈中數一數二的愛犬之人，她最Like「繽FUN星網」的節目《寵寵寵大人》：「如果大家都好似我咁鍾意狗仔嘅話，一定要睇呢個節目，因為裏面有好多好Cute嘅狗仔片段，同埋有好多有趣嘅寵物故事，啱晒我！」她同時大讚「繽FUN星網」介面靚，而且新聞資訊快、靚、正：「我好鍾意呀，好色彩繽紛，版面設計又靚又易睇，所以大家記得留意！」

鬼主意多多的無綫花旦黃翠如最喜歡「繽FUN星網」的節目《玩乜》，更自薦上節目鬥一番，性格活潑調皮的她對節目虎視眈眈：「我知道『繽FUN星網』入面有個遊戲節目叫《玩乜》，聽講裏面有好多好好玩嘅遊戲喎，做乜事唔搵我？我好玩得㗎喎！快啲Call我啦！」她又大讚新版面：「好Colourful，以後我嘅新聞都要彩色啲，等大家一眼就望到我嘅嘢！」

「繽FUN星網」娛樂消閒兼備，一網打盡全球巨星名人娛樂熱話，靚女藝人衛詩雅最Like：「除咗本地娛樂，外國娛樂新聞都好精彩，我日日追睇！啲新聞好爆炸性，而且粒粒國際巨星，好似珍妮花露柏絲、麥當娜同湯告魯斯咁，日韓男神、女神又特別多，之前煲《愛的迫降》，我日日追睇玄彬同孫藝珍嘅新聞！荷里活猛片、韓劇同日劇嘅報道都又快又多，睇『繽FUN 星網』一目了然，緊貼煲劇潮流！」