愧對亡父　準爸爸陳山聰：望仔仔將來掛住我

暑假將做老竇的「大細路」陳山聰，去年結婚後變得愈來愈穩重，一切以家庭為先，頓變「顧家男」。期待兒子出世的他同時倍思親， 憶起亡父心情百感交集： 「將來個仔會掛住我，已經好開心。」

現年43歲的陳山聰，去年底與拍拖五年的圈外女友Apple修成正果拉埋天窗， 今年更宣布「一索得男」暑假做老竇。等待兒子出世的他，內心原來百感交集，因不時憶起亡父的相處點滴，他帶點遺憾說：「有段時間爸爸喺澳門做嘢，我又掛住做嘢、去玩咁，所以好少去澳門探佢，但到去探佢嗰陣，突然間覺得爸爸老咗好多！好好彩喺爸爸最後一段路，我都能夠陪住佢走，唯一遺憾嗰段時間少見咗爸爸，依家都會掛住佢，想話畀大家聽要珍惜眼前人，尤其就嚟做人爸爸，希望兒子健康、孝順我哋，將來個仔會記得我、會掛住我，已經好開心！」

開Turbo搵奶粉錢

去年憑《金宵大廈》挑戰「視帝」的山聰，可惜敗給眾望所歸的馬國明，今年再有懸疑劇《十八年後的終極告白》出街，若然榮升爸爸兼奪得視帝，豈不是雙喜臨門？山聰卻一副有子萬事足的模樣笑說：「頒獎禮年尾嘅事，可能仲有劇出呢！ 冇諗到咁遠，依家最緊要係小朋友出世，心情好興奮、好奇妙，好多嘢諗，有咩未準備好？佢出世會係點呢？好期待個仔出世。」曾經年少輕狂的他，組織家庭後變得穩重，一切以家庭為先：「依家家庭觀念重咗好多，會諗多咗將來，為太太、囝囝生活打算，依家開Turbo搏命搵錢，希望畀太太、囝囝有健康、安穩嘅生活。」

去年是山聰事業起飛的一年，今年繼續聲勢向上，《十》劇出街後口碑甚佳，除了演技上有發揮，更有騷肌場口給貪靚的他「個人表演」，他說：「拍完《金宵》後五日就拍《十八年後的終極對白》，由角色到身形都好大反差，監製話第一集就要拍打擂台戲，梗係要除衫啦，我同監製講畀一個月時間我，搵咗三個教練地獄式訓練， 用最短時間練出鋼條身形。」

地獄式操Fit

「台上一分鐘，台下十年功」，山聰為一場打擂台戲地獄式狂操個半月，換來近乎零脂肪身形，他說：「要乾身又有肌肉係好難練，嗰個半月好痛苦，戒油、鹽、糖、食烚雞肉，開工前就做Gym加跑步，身形從來未試過咁弗！拍擂台戲之前仲要脫三日水，每日飲十公升水幫助排走水分、鹽分，去到最後拍嗰日幾乎係零脂肪，拍嗰日冇飲水先辛苦，但係值得。之後《唐人街》再嚟一次更加極致，身形有90分，但係真係驚咗，可以唔使脫就唔好再脫喇！」

無肉無求

戲如人生，演員的人生亦往往因戲劇改變，山聰當初為弗爆身形茹素，但拍劇後為健康着想，仍保持飲食習慣至今： 「拍《唐》嗰陣食雞肉食到反胃，見馬德鐘食素食咁好，就開始半食素， 一直到依家主要都係素食！有時我都會食吓魚、海鮮，食素之後身體健康、精神好好多。」