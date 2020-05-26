被轟抄襲吳千語　張馨月晒吸引林峯的點還擊

去年和林峯結婚的內地女模張馨月，正式成為峯嫂後頻傳有喜，二人愛得甜蜜，但仍有部分網民還未接受，公然向張馨月挑戰，把她跟林峯的舊愛吳千語比較，但張馨月兵來將擋，正面還撃！

張馨月在社交網跟粉絲進行「你問我答」互動，有網民口出惡言，竟咒罵張馨月「死全家」，又指她如果懷孕，行路時要小心，「做咗咁多衰嘢天有眼」，張馨月即反撃：「看你全家有沒有那個命等到了！」

另外，有網民指她喜歡模仿吳千語：「她做甚麼你就隨她發甚麼。」張馨月回答：「請問我吃飯學的誰？你們這些人煩不煩？你上網打字學的誰？還有，我不會去關注我不感興趣的人、事、物，我主頁寫着閑人勿擾你看不見嗎？」她更向「某人的粉絲」即暗示是吳千語的粉絲，希望他們自重，還說：「我不是甚麼事都不知道，我不說不代表我好欺負。」

有網民留言指，不知道林峯是不是到了適婚年齡才去結婚，認為「他上一段的感情，錯的時間遇見對的人。」張馨月則代表林峯發言：「那我可以很明顯的告訴你，不是，你的兩個問題都不是，他從來沒這麼覺得過。」

至於有網友認為林峯最愛的是吳千語，又指張馨月不是林峯，怎知道他最愛的不是吳千語時，張馨月直罵對方愚蠢：「要不你去問問他？我覺得每段感情只要在一起過，絕對有過愛的，有吸引對方的點，但是能不能長久那就得看之後的相處了，包括對那個人的了解，合不合適現在不就是答案了嗎？（不用拿最愛誰刺激我，我比你了解自己的男人。」

至於有網民提出林峯曾向吳千語發表「七愛宣言」，張馨月則說「七愛宣言」背後有玄機：「是是是，愛愛愛，我也愛，我也說了，能在一起肯定有吸引對方的點，每個人都有優點，愛肯定愛過啊，我又不介意，但是求求你們不要迫我說出七愛真相，我會爛在肚子裏的。（我說了，我知道的事不少，我不說而已。）」

對於被指其洋名Carina，跟吳千語的洋名Karen很似，被網民認為是「吳千語替代品」，張馨月說這是巧合，但說不會因此而改名，更叫對方不要活在幻想中。

最後，張馨月發長文，說她和林峯只想過自己的生活、做好自己的工作，指林峯一直對得起家人及粉絲：「他對工作很努力，每天收工回到酒店和我視頻，身上都會帶有新傷，只有我知道他的不容易，我心疼他，但是他都會笑着說：『沒事的，小傷，你不覺得這樣老公更男人嘛？』」