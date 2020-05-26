四太與賭王一舞傾情　98年獲承認身份

出生於廣州的四太梁安琪與賭王一舞傾情，最初身份未被承認，但與賭王同居後，火速誕下長女超盈，獲賭王正名為「四太」。四太自與賭王一起後，便開始學做生意，懷孕時腹大便便仍不時巡視業務，在商場和政界都甚為活躍，深得賭王欣賞。

原名禤偉玲的梁安琪在廣州出生，籍貫三水，十三歲學芭蕾舞，兩年後進入廣州歌舞團，靠跳舞及表演餬口。其兄長禤偉旗是澳門文化界名人。八二年，二十出頭的梁安琪隻身到澳門教跳舞，月薪約七百元，生活艱苦。後來梁安琪認識了賭王兄長何鴻展，在他及其妻丁毓珠的安排下與何鴻燊跳舞。據知，年輕貌美的梁安琪與賭王一舞傾情。其後，賭王安排梁安琪到賭場帳房工作，並於八九年正式同居。

「何先生的而且確改變咗我嘅命運，如果唔係同佢一齊，我都唔知道會點樣。」梁安琪較何鴻燊年少卅八歲，賭王最初出席社交場合，賭王亦只以「Angela」作介紹。

九七年，何鴻燊與梁安琪一同出席甜品店的開幕禮，當時梁安琪的身份是「紅顏知己」，至九八年何鴻燊出席梁的兄長的婚禮，賭王自稱三水姑爺，間接承認她的四太身份。當孻女出世後，何鴻燊更聲言：「我仔女嘅媽媽都係何太。」

四太與大房女兒的關係密切，當年在黎婉華的喪禮上打點一切。賭王出席大小場合幾乎都是四太陪伴在側，為賭王整理儀容、噓寒問暖。面對傳媒的提問，四太均會為賭王擋駕，人多擠擁時更會推開擋在賭王面前的人，以免年紀老邁的丈夫被推撞。

四太梁安琪的生意業務廣泛，由飲食業、桑拿按摩，甚至出版業都曾有涉足，而且業務遍布香港、澳門及內地。在澳門葡京內，四太負責經營水晶宮娛樂場、花店、洗衣店及餅店等。九八年起，她更將業務擴展至香港，開設了首間「澳門茶餐廳」，之後再開設以自己的名字命名的「Angela's Cafe」，進軍飲食界。其後，四太的業務轉趨多元化，她曾在二○○○年開設「A&T」時裝店，於○二年投資一千五百萬開設「大班芬蘭浴」，又在○四年投資《香港自由行》雙周刊。

在賭王支持下，四太近年將業務擴至內地，如○二年她與賭王在上海領事館區建一個市區豪華會所「上海鴻藝會」及兩幢豪華酒店式公寓，總投資約十一億元。

四太除進軍商界外，早年更涉足政界。○五年九月，她以「澳門發展聯盟」的名義參加第三屆澳門立法會直選，並以近一萬二千票順利當選。她表示，參選是希望效法賭王，以自己的力量去幫助有需要的弱勢社群，又謂不擔心與她擔任澳娛董事的職務有利益衝突。

此外，四太曾任多項公職，包括珠海市及佛山市政協委員、澳門博彩業管理暨中介人總會會長及澳門體育舞蹈總會會長等。