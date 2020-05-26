澳博市值近500億排尾三　路氹項目一再延推

「賭王」何鴻燊的上市旗艦澳博控股，雖然在澳門經營博彩業務的日子最長久，但其市值規模卻遠遠跑輸其他澳門賭業「生力軍」。澳博的市值近500億港元，在六間主要博彩企業之中排尾三，僅高於賭王二房孻仔何猷龍的新濠國際和二房長女何超瓊任聯席董事長的美高梅中國，較金沙中國、銀河娛樂等逾二千億港元的市值仍相去甚遠。

澳博持有賭枱數目逾1,700張，與金沙中國的賭枱數目差不多，但巿值規模卻遠遠不及。令澳博股價和市值落後於人的原因，是其他博彩企業均一早在路氹區有大型酒店和娛樂場落成營運，但澳博的路氹項目「上葡京」卻一再延遲推出。公司五月初表示，該項目預期本年底開幕。

一八年賭王從澳博控股裸退時，陳婉珍得以加入澳博控股董事會，二房何超鳳榮升主席、四太梁安琪獲委任聯席主席，造成二、三、四房「共治」澳博的局面，以為「人多好辦事」，但整個董事會擁有主席或副主席職銜的管理層卻增加至四人，令投資銀行不看好這種複雜的管治架構，認為在管治上欠缺清晰的掌控，容易出現爭拗。

不過，隨着澳門旅遊娛樂股份（澳娛）主要股東澳門霍英東基金會、信德集團行政主席何超瓊等，一九年一月底突然簽訂合作協議，加強雙方對澳娛及澳博的參與度，澳博的集體管治帶來權力平衡恐無可避免被打破，加上有關協議未提及澳博聯席主席梁安琪，外界擔心未來該公司董事會及管理層將出現巨變。當中，梁安琪、以及被視為四太拍檔的行政總裁蘇樹輝及營運總裁吳志誠於澳博任期完結後，有可能不再被重選入董事會。

熟悉澳門博彩業人士稱，何鴻燊的博彩業務，其實暗藏於澳娛之中。由於澳娛不是上市公司，透明度較低，目前所知澳娛持有澳博54.06%權益，澳娛將物業租予澳博作娛樂場、寫字樓等用途，澳娛亦向澳博提供酒店住宿、管理、營運等服務來取得盈利。澳娛的主要股東包括何鴻燊、三太陳婉珍、四太梁安琪、二房的三名女兒何超瓊、何超鳳、何超蕸等。

至於何鴻燊的另一間上市公司信德集團，總市值近80億港元。目前由二房三姊妹主理，包括何超瓊任行政主席、何超鳳任副董事總經理、何超蕸任執行董事，她們三人亦是信德的主要股東。何氏家族在澳門的其他勢力，尚有何超瓊參股和主理的美高梅中國，二房孻仔何猷龍控制的新濠國際。