何鴻燊捲土重來　奪取賭牌　以死反撲　嚇退仇家

曾經被勢力人士逼離澳門的何鴻燊，八年後夥拍霍英東、葉漢和葉德利捲土重來，更從老牌賭王傅老榕手中奪取賭牌，但仇家仍不放過他，欲趕盡殺絕，揚言要取去何鴻燊性命。惟膽識過人的他決心以死反撲，成功嚇退仇家，並以新經營模式開拓賭博市場，令賭業王國迅速膨脹，雄踞澳門賭業半世紀。

一九五三年，何鴻燊被勢力龐大的對頭人威逼回港後，一直等待機會重返濠江，剛好在六一年，何的妹夫葉德利游說他競投澳門賭牌。由三七年開始，傅老榕及高可寧兩家族雄霸澳門博彩專利權廿四年。雖然被外界稱為「賭聖」的葉漢曾兩度挑戰傅高兩家，但在競投賭牌時均失敗而回，為了增加財力，葉漢向葉德利招手，然後再拉攏在澳門有生意、妻子為葡國人的何鴻燊。何鴻燊稱他當年最大的心願便是堂堂正正回澳門，所以一口答應，並找來財力雄厚的霍英東做拍檔。

四大天王結盟，組成「新集團」，在六一年十月巧妙地以三百一十六萬七千元，較傅、高的標價僅多出一萬七千元，奪得賭牌，澳門賭業正式改朝換代。但賭業的舊勢力反撲激烈，舊勢力為阻止「新集團」開業，不惜拉攏高層官員向澳督施壓，有人更發出匿名電報給葡國政府稱：「新集團得到博彩專利的那一天，就是澳門的末日。」

何的對頭人又透過當時的澳門華人代表，向何鴻燊開出八項驚人條件，首先「要取何鴻燊性命」，另外要全澳門酒店停業，以及來往港澳所有客輪停航，令所有前往賭場的遊客無處住宿亦無船可乘。他還威脅會製造連串手榴彈爆炸，又安排大批乞丐每天坐在賭場門口，令賭客不會進入賭場等。

「呢啲招數，嚇第二個得，嚇我Stanley Ho（何之洋名）就唔得 ！」何鴻燊憶述當年受威逼的歷史，自稱「兵來將擋」。他立刻向外發放消息，只要有人在他死後的四十八小時內把兇手殺死，便可獲一百萬元懸賞，「佢一打死我，四十八小時內，佢都死！」結果對頭人不敢妄動，何毫髮無損。至於手榴彈威脅，他亦斷言會以牙還牙，最後只會令雙方地頭炸得片瓦不全，兩敗俱傷，而對頭人派錢送來乞丐，新集團亦可派錢請他們走，得益只是乞丐。

何鴻燊見招拆招，新集團最終租用了政府新花園酒店的游泳池，把更衣室和咖啡廳改為賭場，並於六二年一月一日正式開張，同日，傅、高兩家的賭場亦同時宣布停業。在各方勢力的阻撓下，新集團終於在同年三月三十日與澳門政府簽訂專營合約，在兩個月後成立「澳門旅遊娛樂有限公司」，何鴻燊的賭業王國正式開始。