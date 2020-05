內地女星章子怡在社交網分享産後的生活,風和日麗,穿貼身運動裝的她,戴上頭罩、護眼罩,騎單車追風,心情靚爆的她發放正能量說:「It always seems impossible until it's done!(有些事情做了才發現,沒有想像中那麼難)。」

而網民不太關心她騎單車技巧如何,只討論其身材,大讚剛生下兒子不久的她,不但小腹平坦,腿也纖瘦,全不似兩個孩子之母,更有網民覺得章子怡和內地歌手老公汪峰愈來愈有夫妻相:「無論相貎、體型都似汪峰,不愧是相親相愛的一家人。」