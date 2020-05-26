放下包袱演醜女　林心如家庭優先工作放一邊

台灣女神林心如於2016年下嫁霍建華並育有一女，家庭事業兩得意的她揚言人生已沒有任何遺憾。心如在新劇中刻意扮老扮醜，演出叫人眼前一亮，她不認同演技被美貌局限，高呼：「只有好角色，沒有壞演員。」

台灣女神林心如與霍建華於2016年結婚，由十年朋友升格為夫妻，婚後育有一女，兩人不是經常放閃之人，一直過着低調甜蜜的生活。林心如接受東網訪問時大談婚姻狀況，表示很開心及滿意：「我很滿意我的生活、我的狀態、我的事業、我的家庭，現在只是在享受，沒有心願要完成，就算到最後一天做不到，我也過得蠻開心，也不會有遺憾。（會再生小孩嗎﹖）沒有特別去想，順其自然。」

心如現身兼演員及製作人，揚言不管對工作有多喜愛及投入，家庭始終排首位，以小孩優先，但不會放棄工作。至於會否介意跟丈夫霍建華在幕前合作？她認為只要有合適劇本，並不排斥，但不想演夫妻：「演夫妻很奇怪吧！可能演一些比較有衝突的。（不擔心一起工作會吵架？）如果要吵架的話生活當中也可以吵架，大家都是專業演員，這不是我們需要擔心的範圍。」

另外，心如在最近熱播的台灣神劇《誰是被受者》中以素顏演出清潔工人，跟她平時的亮麗外表反差很大，加上令人心寒的演繹，演技大獲好評。心如笑言角色算是蠻醜的，要放下外表的包袱，但造型非常乎合劇情需要，所以一切都是值得。

對於表現獲高度評價，會否覺得之前的演技被外貌所局限？心如聞言哈哈大笑：「我覺得只有好角色，沒有壞演員。只要角色可以給到演員足夠的發揮，相信大家都會盡全力做到最好。（你有甚麼想挑戰的角色？）精神病人，心理層面更扭曲的角色我還是想試，雖然辛苦，但蠻有趣。」林心坦言以往都拍了不少談情說愛的戲種，所以也是時候轉戲路。