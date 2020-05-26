事務所忍無可忍 手越祐也疫境再蒲全面停工

手越祐也經常惹事生非，事務所忍無可忍，宣布他全面停工。

尊尼偶像組合NEWS的32歲成員手越祐也，出名爛滾愛蒲，經常惹事生非。他早前被爆在政府頒布急狀態下，依然Call女返家開P，因而觸怒副社長瀧澤秀明，被飛出尊尼大堆頭抗疫組合Twenty★Twenty。但手越依然少理，日前再被拍到外出夜蒲，尊尼事務所今日終於在官網發聲明，指手越多次不聽從事務所勸告，其行為欠缺自覺，迫不得己將他踢入雪櫃，全面停工。

手越多年來醜聞不斷，溝女無數，曾被斷正與SKE48舊將鬼頭桃菜激咀，累女方改名三上悠亞拍AV，又曾流出與金條搶劫案疑犯的合照，令外界懷疑他是否與黑勢力有交流。有指尊尼將手越無限期雪藏，迫使沒有工作收入的他主動要求離巢，變相炒魷。

手越於今年初於NTV電視台人氣綜藝節目《阿Q冒險中》中，曾被占卜師批他會觸犯社會規則，想不到完全應驗，令網民嘖嘖稱奇。電視台方面表示節目本周日會如常播出，但之後有關手越演出的內容會再作安排。

另一方面，有指手越早對事務所有不滿，加上近年不少幾個前輩陸續離巢，令他亦想有樣學樣，上月下旬與好友飲酒時就透露去意，他還未向事務所提出，但最快有可能於今年內離開尊尼事務所。