黃靜茵新劇捲是非　導演疑與張紫妍案有關曾受查

韓劇《花樣男子》的女星張紫妍於2009年3月7日自殺身亡，終年29歲，其後有行內人士大爆張紫妍曾被迫灌藥進行3P性交兼被迫絕育，她死前留下遺書，控訴生前被迫陪酒及陪睡換取工作，當中更有一份涉案者名單，而女星黃靜茵主演的JTBC新劇《雙甲小食店》本月20日首播，導演全昌根因被發現在陪酒名單之中，不少觀眾都紛紛表示會罷睇劇集，而JTBC方面今日就聲明澄清全昌根當時已獲證清白。

曾為《復活》、《我的愛金枝玉葉》及《職場之神》等KBS劇集執導的全昌根，曾因為出現在張紫妍陪酒名單之內而接受警方調查，他於2016年離開KBS，並轉到JTBC做製作人，而在《雙》劇開播前，有網民發現全昌根是出現在張紫妍陪酒名單的人物，紛紛在劇集官網的留言版抗議，其後又有人投訴第一集講到職場性騷擾的題材，令觀眾感到不快。

JTBC今日發聲明回應事件，指全昌根於2009年曾因為涉嫌與張紫妍的案件有關而誠實地接受了警方的調查，警方當時確認了全昌根的手機通話記錄，亦接受過基因測試，最後證實他不但沒有見過張紫妍，亦從未接觸過張紫妍的事務所，JTBC又表示：「現時在網絡上有很多單方面指全昌根與《雙》是跟『張紫妍事件』有關的謠言，亦有不少媒體未經確認便將網上的傳聞寫成新聞，是違反了警方調查結果的批評和人身攻擊行為，JTBC會對在毫無根據的情況下攻擊我社職員和節目的行為採取強硬的法律行動。」