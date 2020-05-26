改法例防網絡欺凌　木村花傳膠袋笠頭吸毒氣致死

參演配對真人騷《雙層公寓》（Terrace House Tokyo 2019-2020）的22歲日本女摔角手木村花，疑因不堪網絡欺凌，日前在社交網上𠝹手照後離世。 有指她疑割脈及吸煤氣雙料自殺，現場單位曾傳出煤氣味。

今日再有報道指消防到場時木村花的寓所被反銷，門外貼着「內有毒氣」的字條，屋內有產生有毒氣體的藥物容器，她被發現時用膠袋笠頭倒臥在床上，心肺功能已停止，送院後證實死亡。而屋內有多張寫給母親及好友的字條，當中寫了：「媽媽很對不起！多謝你生我出來。」

《雙層公寓》過往曾多次傳出造假、成員有劇本及收錢演出親熱場面等負面新聞，不少網民都要求停播。日本總務相高市早苗，今日於記者會透露會就網上誹謗中傷罪修改有關法例，而自由民主黨的菅義偉房長官亦在記者會上哀悼木村花。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626