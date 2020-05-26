米倉涼子無法接拍《Doctor-X》！損失1億日圓

44歲日本女星米倉涼子3月底離開效力27年的Oscar事務所，自立門戶成立個人事務所Desafio後，一直跟米倉合作愉快的朝日電視台，早已斟洽她主演10月新劇，再度演出她的代表作醫療劇《Doctor X》系列新一季。不過，有日本離誌爆料，指米倉已拒絕朝日的邀約，《Doctor X》已成絕響。

米倉涼子離開事務所後，已有傳她不想繼續演出《Doctor X》系列，原因是此系列一直是前事務所主導，由於她與前事務所老闆反面才離巢，因此不可能接拍《Doctor X》，預計米倉放棄演出會損失1億日圓劇酬（約720萬港元）。

其實米倉到明年底之前都沒有演出劇集的計畫，她亦不急於接新Job，因為她去年患低髓液壓症候群，感受到健康的重要，開始思考自己未來的新生活方式。她獨立後，與阿根廷舞蹈教師男友Gonzalo Cuello感情進展順利，並有傳有意再婚，同時她與男方計劃搞葡萄酒生意，近日她在開設的社交網上載了去年主演音樂劇《芝加哥》的宣傳照，意味着米倉未來工作重心將轉移至音樂劇方面。 ​​​​