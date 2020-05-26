邊間自助餐抵食？即睇優惠懶人包

禁聚令放寬，食饕急不及待外出搵食，以慰問Stay Home幾個月「齋戒」嘅五臟廟，加上近日多間酒店紛紛推出自助餐優惠，一於讓大家擦餐勁，想知有邊幾間抵食，一次過話你知！

臉書讚完訂位即有折

沙田石門一間5星酒店舊年年底才開業，最正推出「環球美食巡禮」自助晚餐，標榜有270呎長的自助餐桌，擺滿逾80款國際美食，推介清新怡人的水耕菜沙律、生蠔和刺身作前菜，熱葷有啖啖肉的香烤美國戰斧扒、烤原隻西班牙乳豬、龍蝦等，也有即場炮製的爐端燒和天婦羅，以及地道的沙田乳鴿、雞粥和本地花尾龍躉粥等，還有別具特色的海南和京式片皮鴨等，多不勝數，總有啱食之選。由即日起6月30日，大家只需在酒店專頁讚及訂位，即享有約75折的優惠，更加抵吃！

會員專享買二送一

尖東一間五星級酒店由即日起至7月31日，推出會員「買二送一」任點任食自助午餐及晚餐優惠；會員攜同最少2位付全費的成人，即享用上述優惠，兼免費無限添飲汽水、橙汁及啤酒。食物選擇不少，有各式凍盤海鮮、鐵板燒、白汁芝士焗龍蝦和鮑魚扣鴨掌等，甜品款式亦多多，推薦即焗的古早味蛋糕和檳城薄餅。非會員？會籍可即場免費申請，便可即時享用優惠。

海鮮大餐網購低至6折

黃埔一間五星級酒店由即日至6月30日期間推環保海鮮自助餐，使用可持續發展海鮮入饌，除有多款海鮮冷盤外，還有濃郁的迷你石頭鍋海鮮湯、日式刺身、烤牛肉等，另外亦可揀選歐洲手工芝士及火腿佐酒，而11歲或以下的小童有免費優惠（每2位成人可免費與最多2位小童同行）。大家於酒店網上商店預購未來3星期的自助午餐或晚餐，即可享最低6折優惠。

超抵自助午餐唔使HK$200

東涌一間酒店由現時至6月23日期間推出「小龍蝦、三文魚與扇貝」自助餐，大家可以大啖吃法式三文魚雞蛋凍批、金銀蒜粉絲蒸扇貝、香辣小龍蝦、芝香薯仔焗帶子、三文魚茶碗蒸等，甜品還有健康的雜莓燕麥杯、蜂蜜薑汁法式焦糖燉蛋和玫瑰士多啤梨麵包布甸等。現時更有7折優惠，計番條數，成人自助午餐不用HK200，自助餐晚亦不過HK$300，抵食！

6月做會員只即享6折

黃竹坑一間五星級酒店的自助餐，也以海鮮為主題，有肥美帶子、油甘魚和深海池魚等做刺身，還有即蒸可持續發展的環保龍蝦、磯燒鮑魚等，連魚蛋都以環保魚類製作。其他食物還包括鐵板鵝肝、西冷扒和羊架等；甜品則有即製班戟或窩夫，超滿足！餐廳亦經常推出限時優惠，如5月就位位半價，來到6月則只要登記成指定會員，可享「任點任食」6折優惠。