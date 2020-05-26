孭起頭家壓力大！麥包送外賣張松枝企街賺錢

51歲麥長青（麥包）與53歲張松枝之前為ViuTV節目《中佬唔易做》拍攝 ，二人分別試做出租Van司機及Now TV街頭Sales。男人金句正所謂：「唔賭唔知時運高，唔滾唔知身體好。」相信兩位中佬真的「唔做唔知咁襟撈」，打混這麼多年，有甚麼難倒他們。

麥包做出租司機

麥包以前曾做過跟車，今次就做出租司機三日，坦言：「行行都艱難。」不過難還難，一樣勝任到，麥包說：「依家好好嘅，唔使搬嘢，約咗門口交貨，個客自己攞！淨係揸車已經得，不過我好好，我有幫手搬貨，最辛苦係要搶單，同人鬥快，同埋做GOGO VAN唔使理尊嚴嘅，我係老細，我就大晒，但做演員就冇尊嚴嘅，導演鬧你就鬧你，啲前輩演員鍾意恰你就恰你。」在旁的松枝即笑言：「我冇遇過呀！近排冇遇過！」麥包又謂：「依家疫情期間，客唔多，勤力啲搵兩餐OK嘅，冇乜客嗰陣，我又去做步兵，幫人買外賣，賺啲水腳。」至於松枝就於大圍做「企街Sales」賣寬頻，事前更專業到去上堂，松枝謂：「要考試合格先可以出去，要學計數、記頻道資料，（企六個鐘辛苦嗎？）OK嘅！時間都好快過，係熱啲啫！我撞到好多舊同事，又有fans遞茶，有啲仲落埋單添！不過呢啲福利唔會維持好耐，《二月廿九》效應，頂隆三個月，如果ViuTV再開《辰叔前傳》，咁就會耐啲！」麥包抵死謂：「你開《四月一號》，愚人節呀！」

經濟壓力大

現時香港經濟不景，多人失業，娛樂圈很多台前幕後都沒有工開，麥包坦言去年年中開始工作漸少，現時只為網上平台做節目，他謂：「都冇得擔憂，時勢係咁，（經濟上有冇問題？）兩個仔女都仲讀緊書，阿仔出年讀大學，壓力都係經濟方面，家姐喺澳洲讀書，都想送個仔去外國，乜都可以慳，教育唔可以，作為父母梗係咁諗。」問會否打算移民，松枝謂：「移得去邊呀？麥包續說：「亞洲人都打，有片睇啦！啲朋友嘅仔女喺外國讀書，要約埋啲同學一齊出去買嘢，自己一個都唔夠膽，所有環境都係咁，大家真係可以出去試吓，睇吓個世界。」松枝又謂：「大啲先啦！係要出去睇吓個世界，不過到時先算！依家都唔到你諗。」

松枝現時正為ViuTV劇集《淑女強人》拍攝，現時兒子11歲，松枝坦言：「工作係少咗一半，小朋友都出唔到街，疫情穩定，但出街會畀人指指點點，嗰種分裂係好擔心，（個仔11歲好細啫！）我個仔唔係普通11歲，人哋問佢係咪中三，其實佢只係小五，外形又高又大隻，依家最擔心係社會環境氣氛。」

慶幸有賢內助

問到兩位中佬有否想過轉行或轉型時，他們異口同聲謂：「呢行做到幾耐咪幾耐囉！娛樂圈係需要，係我哋嘅終生職業，要嘅係要轉型！」幸而人到中年，身邊有位賢內在為二人分擔解憂，麥包：「呢大半年開始，老婆都會有壓力，以前我好有信心，香港有對手唔怕餓死，但依家係咪我有對手就有嘢做呢？呢個先係問題！」松枝坦言自己看似樂觀，擔心亦不會表露出來，他笑言：「老婆一直都支持我，我哋嘅諗法係搵幾多使幾多，咁先有動力！」