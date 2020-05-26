錢嘉樂狂窒吳卓羲　搞到余香凝尷尬喪話：冇！

邵氏特別節目《飛虎同學會》第三集將於今晚在myTV SUPER上架，今集請來有份參演邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》的藝人余香凝、蔡潔與吳卓羲（Ron）擔任嘉賓。今次三人於劇中有感情線，主持錢嘉樂、陳敏之問到兩位靚女與Ron首次合作，覺得對方如何時，余香凝謂：「真人靚過上鏡啦！Man囉！（佢有冇撩你？）冇喎！ 」Ron聞言即謂：「咁死啦！我靠個樣搵食㗎！」蔡潔則謂：「佢喺我印象中係古裝樣嚟！因為細細個睇《大唐雙龍傳》。」

Ron指拍攝《飛虎》時，余香凝於拍攝現場甚少說話，故很驚跟對方說話時她會有所誤會，錢嘉樂即問余香凝：「佢有冇話放工我哋搵個地方試吓戲咁？」余香凝笑言：「冇！」Ron即向錢嘉樂說：「乜你對我嘅印象真係咁差咩！」蔡潔指豈初怕Ron為人火爆，但其實他為人很好、很細心，第一日開工就請大家食Tea，不過就被Ron笑她膚淺。

再要兩位靚女說出Ron缺點時，二人傻笑表示：「冇喎！」蔡潔謂：「對我嚟講係比較少傾偈囉！」而蔡潔真人比劇中角色阿敏靚得多，她謂：「劇入面我係做電腦專家，但我真人係電腦白癡嚟，同埋我唔使睇Playback都唔驚，因為個角色好醜樣，不過拍嗰三個月好開心，有好多型男圍住隔離。」

蔡潔第一部電影就獲金像獎提名「最佳新人」，說到戲中與曾志偉有場大膽戲份，她謂：「導演都知呢場戲唔易做，想我挑戰。」錢嘉樂謂：「咁曾生就親自同你試戲？」蔡潔怕羞謂：「我哋冇試戲。」Ron笑言：「直接嚟就拍喇！」