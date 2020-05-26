陳家樂繼續買磚頭　最想過優皮式生活

三個都好落力，又彈又唱～

不少藝人抗疫期間都會留在家中增值自己，陳家樂、李靖筠（Gladys）與英皇新人艾妮（Elly）不約而同都在屋企勤練樂器和歌藝。＇

而三人與衛詩雅（Michelle）、湯怡（Kathy）、何珮瑜（Jeana）、吳浩康（Deep）等於英皇國際執行董事楊政龍（Alex）帶領下，到英皇旗下之中環「半山捌號 Central 8」參觀示範單位，期間不放過騷Quali，即席坐在梳化上又彈又唱，Gladys更提議約埋關智斌（Kenny）和許靖韻(Angela)一同前來jam歌表演，搞笑話如果幫到公司手賣樓，應該可以分番啲佣金。

大家如此努力工作，其中一個原因當然是希望一圓置業夢，家樂、Michelle同Kathy雖已是業主，但仍然希望繼續「儲磚頭」，家樂更笑言對中環半山物業情有獨鍾：「呢個位置感覺上就係地位嘅象徵，自己有時都會幻想可以過優皮式嘅都市生活，感覺十分有型。」

Jeana早前出海畀水母灼傷，令她現在對出海留有陰影，對於新樓盤有室外恒溫泳池，覺得非常適合她：「因為我好喜歡出海曬太陽同游水，室外泳池就可以滿足我呢個願望，最重要當然係冇水母啦！」

一向熱愛運動的Kathy早前同周家怡去跑山撞到周潤發，自言好想一直Fit落去，所以見到會所有一部造型特別的拍拍機實在忍不住過去挑戰，想再度加強自己手腳協調的訓練。