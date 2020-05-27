零演技闖幕前　瑪姬拍完床戲學識好多嘢

前DJ瑪姬第二首cover歌MV終於有男主角，今次她邀請了好友兼主持嚴崇天（阿天）擔任，兩人上演一幕床戰，獻出螢幕第一次。

她說：「導演係想借同床異夢，表達男仔對個女仔愛理不理嘅態度，我哋背對背，大家不抽不睬，個男仔對個女仔冇晒感覺，但係個女仔仍默默忍受對方出軌…」

她拍完「床戲」後，完全明白點解好多演員都話唔享受：「好多人都話一啲都唔享受拍床戲，因為環境好熱，打晒燈，十幾個人圍住你，攝影師企喺床上面，喺我哋中間拍，我顧住入戲，一啲都冇享受過，不過幾好玩，今次經驗令我學咗唔少嘢。」

自從三月推出首隻cover歌，瑪姬坦言反應不俗，令信心大增，故再接再勵，自言每星期學唱歌，希望自己再進步。由於提到汲取了上次經驗，今次自己加入不少意見，她說：「我同阿天都係主持出身，叫我哋做大Event，對住幾萬人都唔會腳震，但演戲係另一樣嘢，我哋講笑兩個係零演技嘅人，等導演好好知道我哋唔係拍戲嘅材料，逐個步驟教清楚我哋，做到基本少少戲，起碼呢四分鐘畀人知道我哋做緊乜。」

瑪姬並非歌手出身，不會經常出歌，故想每一隻cover歌都拍MV：「好似今次拍咗七個鐘，連化妝整頭，用咗九個鐘，希望大家聽到我唱歌之外，仲想喺視覺睇到我好有誠意拍嘅MV㗎！」

直言有些人喜歡踏單車，有些人愛玩滑翔傘，而唱歌則是她的興趣，自言不問回報，認為在這段疫情下的空檔，做到平日無時間做的事，大感值得。