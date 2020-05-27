生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，容易有意外損傷，必須分外留意，否則難逃血光之災的來臨。

牛：↓ 今天不宜對抗上司，這樣會危害你的前途，忍一忍，待時機成熟後才算。

虎：↑ 工作上的創造力十分豐富，你對未來充滿不少美好的想法，可付諸實行。

兔：→ 幫你發揮內在的潛質和毅力，以便排除困難循序漸進，輕易地完成事情。

龍：→ 工作量突然增加，為了要有寧靜空間思考，有部分工作要帶回家處理。

蛇：→ 今天腦袋像木頭一樣，平日的機靈性不知跑到哪裏去。紅色有助運勢呢！

馬：↓ 別因金錢的問題而影響心情，這是最不值得的。與友人相聚可改善心情。

羊：★ 今日有很好的社交運，妥善地利用你的社交手腕，會得到不錯的回報。

猴：→ 工作上的人事打亂了你的規劃，責任感重的你，會扛起應該所負的責任。

雞：→ 人事及工作上的變動，顯得有點難以捉摸，要有危機意識，見機行事。

狗：↑ 在內外情勢推波助瀾下形勢大好，經過時間的醞釀，是開花結果的時候。

豬：→ 一整天做任何事都覺得不順心，積極一點，否則這一天將會無聊地渡過。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌