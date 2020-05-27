許靖韻嘉賓搵軒仔　當堂淆底！

推出新歌《別為我好》的英皇歌手許靖韻（Angela），最近忙於與師妹李靖筠合作主持音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，每集邀請不同嘉賓上來唱歌及談天，大讚與師妹很夾。她又自爆想邀師兄兼男神張敬軒亮相：「佢唱歌超級好聽，又會帶畀我哋好多歡樂，但我哋未夠膽開口邀請佢住。（怕醜？）我哋開會有提議過，同事叫我哋拍多幾集先，因為我口才係『超級好』，所以等我熟習吓先。」

無懼素顏出鏡

講到主持節目可以順便訓練口才，她苦笑：「簡直係我今年第一個挑戰，但都開心嘅，因為本身鍾意講嘢，可以透過節目令口才進步。」

提到她不時有參加內地音樂節目，之前更在《這樣唱好美》奪得第3名，她表示除了音樂節目外，亦希望可以上多些不同節目：「因為自己少接觸，例如想上真人騷，覺得好好玩，希望大家可以見到我唔同嘅一面。（唔怕畀人睇到素顏？）呢啲慣咗，之前《創造101》喺宿舍有真人騷部分，已經慣咗落妝素顏。」講到戀愛配對節目大受歡迎，可會想參加？她笑言：「配對反而冇諗過，我比較鍾意浪漫、順其自然嘅相遇，但我鍾意睇呢啲配對節目。」

單身狀態幸福

那麼現實中可有浪漫、順其自然的相識？Angela笑言：「近排都係同隻狗出去多，識到好多狗主。（搵男友要有共同興趣，鍾意唱歌、識樂器同養寵物？）要鍾意小動物，但未必一定要識音樂。」講到現時感情狀況，Angela暗示仍是單身：「一路以嚟依家呢個狀態幾開心，每日都過得好充實，每日狀態幸福。（有冇拍拖？）工作為主，呢個年紀搏殺先，感情順其自然啦！」