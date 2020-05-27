佗B 7個月升兩Cup！雨僑爆乳影大肚寫真

已經懷有7個月身孕的雨僑，由老公羅力威陪同下特別搵人影了一輯大肚寫真留倩影，但老公就唔願意出鏡，留番呢個美好時刻畀佢同「BB」。着上白色低胸貼身晚裝長裙嘅雨僑，除了晒巨肚外，上圍明顯升咗兩個級，十分有睇頭，但手腳依然纖瘦，得天獨厚肥肚冇肥身，佢留言：「七個月，開始感到你的重量，你的力度，我覺得你會是個強壯的寶寶，有時我會很疲倦，有時則敏捷得忘了自己是孕婦，193天和你在一起，我都享受着，睡一整天也好，精力旺盛也好，這是我們獨一的共同回憶。」

雨僑向東網透露：「都已經差不多進入最後大直路，其實之前一路都好行得走得吓嘅，依家佢開始郁得多，個肚都開始大喇，會有少少論盡，但覺得一切都好感恩，因為外面世界好困難，無論疫情、社會好，都畀我叫做每一關都過咗，譬如出去產檢各樣，所以已經好算係好感恩，冇乜唔舒服。」

雨僑表示BB仲有兩、三個月時間就出世，目前會繼續休息養胎：「得閒又再影吓相，嚟緊最想同老公一齊影，上次佢同我一齊去嘅，不過佢個人都唔係好恨影相，可能女仔感覺大啲，所以佢去到現場，攝影師慫恿佢都慫恿唔到，不過我哋約定咗下一次一齊影嘅。」