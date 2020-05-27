嫌身材未夠好 ！松岡用日本新技術推大咪咪

憑33C蜜桃胸上位的日籍女星松岡李那，因近月減磅連上圍亦告縮水，為保圍其招牌蜜桃胸，她直認接受按摩技術，笑言已成功將C推至D，開心到跳起！

松岡李那早前接拍怪獸電影《地藏龍之神農巨獸》，劇中飾演醫生的她，要挑戰笨豬跳，為力求完美，不惜棄用替身，親身上陣，拍攝前幾個月，她已加強鍛煉，並聘請私人教練操Fit健身，本身又做瑜伽，狂操靚腹肌和人魚線：「今次拍得好辛苦，因為喺大陸每日都要轉場景，日日要轉酒店，每朝05、06通告，不過拍攝嘅地方好靚，啲工作人員又對我好好，所以拍得好開心，我今次要講好多國語。（講得標準？）好厲害㗎！電影裏面會有好多鬼、怪獸，係CG動畫，我要對住鏡頭做表情，好好玩。」

提到笨豬跳，原來松岡相當大膽，早在澳門時已玩過：「我唔怕，好鍾意添！戲裏面我跳咗3、4次，唔驚，怪獸我都唔驚，哈哈！」

她透露電影拍峻後便停止健身，誰知冇健身一個月，身材突然消瘦：「冇Training一個月，瘦咗好多，唔知瘦幾多，不過好多人都話我瘦，我唔想瘦。（胸都瘦咗？）所以我去咗做按摩。（做完大咗？）啱啱做咗兩次『造乳定位術』按摩，係日本技術，依家33C變33D。（想再大啲？）想再大少少，同埋想個Pat Pat都大啲，性感啲。（滿唔滿意依家身材？）未滿意，個個女仔都追求完美身材，我仲係嫌身材未夠好。」若有角色需要裸露會否考慮？她說：「唔知，到時先算！但自己反而想試多啲唔同類型角色，好似揸槍嘅特務，我都想試吓演古裝，好似日本版嘅《延禧攻略》，挑戰演技。」

另外，她昨日又在網上大派福利，分享多張比堅尼水着靚相，在海灘大擺甫士，秀髮隨風飄逸，加上招牌甜笑笑容，十分誘人！