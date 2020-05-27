今晚食乜：簡單易煮濃厚意大利飯

天氣炎熱，吃太多肉偶然都會覺得膩滯，網站biancazapatka.com就教大家用不同種類蔬菜炮製意大利飯。

首先爆香洋葱和蒜蓉，之後加入意大利米炒勻，加入白酒炒出香味後，逐少加入蔬菜湯來煮飯，這個過程沒有甚麼秘訣，最緊要有耐性，當米粒煮至自己喜歡的軟硬度，便可放入青豆和豌豆粒，此時便可加調味料及純素芝士碎煮至Creamy狀，如果唔食素，可以選用牛奶或羊奶芝士亦可。

想風味更佳，可以加入炒香了的蘆筍和烘烤過的松子，加點青檸汁和番荽，令味道更為清新，嫩綠的蔬菜配金黃色澤意大利飯，賣相誘人，吃時可以加點芝士碎或青檸汁，Creamy又夠Fresh。

意大利飯材料：

橄欖油 1至2湯匙

洋葱粒 1個

蒜蓉 3瓣

意大利米 1.5杯

白酒 1/3杯

蔬菜湯 4杯

蔬菜材料：

純素牛油 2湯匙

蘆筍段 1束

青豆 1杯

豌豆或毛豆 1杯

純素帕爾馬芝士碎 1/3杯

鹽 少許

胡椒 少許

其他材料：

松子仁 4至5湯匙

番荽 少許

青檸汁 少許

做法：

1.煲熱蔬菜湯備用。

2.中火燒熱橄欖油，加入洋葱粒炒2至3分鐘至半透明，放入蒜蓉炒香。

3.加入意大利米炒1至2分鐘，倒入白酒煮滾及煮至濃稠。

4.倒入1碗蔬菜湯拌煮，待米吸收晒湯汁後再逐點加入蔬菜湯，約30分鐘後見米變軟。

5.另起鑊，放入純素牛油，炒蘆筍段約4至5分鐘，加鹽和胡椒調味；松子仁烤1分鐘。

6.意大利飯煮至差不多熟，放入豌豆煮熱，加鹽、胡椒和素帕爾馬芝士碎煮勻。

7.意大利飯上碟，加入烤松子仁、蘆筍、番荽和青檸汁便成。