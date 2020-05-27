今晚食乜：簡單易煮濃厚意大利飯
2020年05月27日 10:37
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今晚食乜：簡單易煮濃厚意大利飯（互聯網）
天氣炎熱，吃太多肉偶然都會覺得膩滯，網站biancazapatka.com就教大家用不同種類蔬菜炮製意大利飯。
首先爆香洋葱和蒜蓉，之後加入意大利米炒勻，加入白酒炒出香味後，逐少加入蔬菜湯來煮飯，這個過程沒有甚麼秘訣，最緊要有耐性，當米粒煮至自己喜歡的軟硬度，便可放入青豆和豌豆粒，此時便可加調味料及純素芝士碎煮至Creamy狀，如果唔食素，可以選用牛奶或羊奶芝士亦可。
想風味更佳，可以加入炒香了的蘆筍和烘烤過的松子，加點青檸汁和番荽，令味道更為清新，嫩綠的蔬菜配金黃色澤意大利飯，賣相誘人，吃時可以加點芝士碎或青檸汁，Creamy又夠Fresh。
意大利飯材料：
橄欖油 1至2湯匙
洋葱粒 1個
蒜蓉 3瓣
意大利米 1.5杯
白酒 1/3杯
蔬菜湯 4杯
蔬菜材料：
純素牛油 2湯匙
蘆筍段 1束
青豆 1杯
豌豆或毛豆 1杯
純素帕爾馬芝士碎 1/3杯
鹽 少許
胡椒 少許
其他材料：
松子仁 4至5湯匙
番荽 少許
青檸汁 少許
做法：
1.煲熱蔬菜湯備用。
2.中火燒熱橄欖油，加入洋葱粒炒2至3分鐘至半透明，放入蒜蓉炒香。
3.加入意大利米炒1至2分鐘，倒入白酒煮滾及煮至濃稠。
4.倒入1碗蔬菜湯拌煮，待米吸收晒湯汁後再逐點加入蔬菜湯，約30分鐘後見米變軟。
5.另起鑊，放入純素牛油，炒蘆筍段約4至5分鐘，加鹽和胡椒調味；松子仁烤1分鐘。
6.意大利飯煮至差不多熟，放入豌豆煮熱，加鹽、胡椒和素帕爾馬芝士碎煮勻。
7.意大利飯上碟，加入烤松子仁、蘆筍、番荽和青檸汁便成。